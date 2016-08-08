به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فرهنگ و ارشاد هرمزگان، علیرضا درویش‌نژاد اظهارداشت: یکی از ویژگی‌های خبر، صحت آن است و دیگر ویژگی ، تنظیم خبر براساس واقعیت‌هاست تا ذهن را بارور کند. همه ویژگی‌های موجود در خبر، از زمانی شکل گرفت که قرار شد انسان به هستی بپیوندد لذا خبر باید به گونه ای باشد که بتواند پویایی همراه با شادی و نشاط را در جامعه تزریق کند.

درویش نژاد بیان داشت: خبرنگاری یکی از سخت‌ترین مشاغل جهان است و وزرات فرهنگ و ارشاداسلامی بدون هیچ‌گونه حب و بغض در دفاع از رسانه و مطبوعات از هیچ‌گونه تلاشی دریغ نکرد و همچنان این روند ادامه خواهد داشت .

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در خصوص مسکن و معیشت خبرنگاران گفت: مجتمع مسکونی خبرنگاران مراحل آخر خود را پشت سر می‌گذارد و به‌ زودی واگذار می شود و از سوی دیگر پیگیر زمین برای خبرنگارانی که موفق به ثبت نام مسکن در گذشته نشده‌اند هستیم و در خصوص معیشت آنان نیز با توجه به سختی کار و کمبود درآمد با صندوق کارآفرین امید رایزنی‌هایی صورت گرفته و قرار بر پرداخت تسهیلات با سود ۴ درصد شده است.

وی عنوان کرد: در خصوص آگهی‌ها یک بخش آن به اداره فرهنگ و ارشاد برمی گردد که سامانه آن راه‌اندازی شده است و بخش دیگر متوجه قوه مقننه است و همچنین برخی از ادارات و سازمان‌ها نیز همکاری لازم را نداشته و امیدواریم با کمک خانه مطبوعات که ترکیبی از مسؤلان دغدغه‌مند مطبوعات استان هستند این مساله را حل نمائیم.

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی هرمزگان یادآور شد: در حوزه زیرساخت‌ها از پارسیان تا جاسک مذاکراتی برای ساخت پلاتو انجام گرفته و در حال ساخت ۲۷ پلاتو در سطح استان هستیم .

وی با اعلام یک مژده گفت : باید پیگیری های صورت گرفته و حمایت های استاندار و سایر مسئولان با دستور مستقیم وزیر ،بنیاد بین المللی خلیج فارس در بندرعباس مستقر می شود .

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان به خانه مطبوعات اشاره کرد و بیان داشت: خانه مطبوعات هرمزگان بایستی به‌عنوان یک تشکل صنفی کمک کند تا بخش عمده‌ای از مشکلات مطبوعات حل شود.

وی عنوان کرد: دولت تدبیر و امید در حوزه فرهنگ و هنر، فضای باز و گسترده‌ای را ایجاد کرده است و مجوز نشریه‌ها در کمتر از چهار ماه صادر می‌شود و این از برکات دولت است و به تمام کسانی که مجوز می‌خواهند بدون هیچ‌گونه نگاه خاص همکاری و موافقت می‌شود.

درویش‌نژاد یادآور شد: یکی از مهم‌ترین اقدامات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، ایجاد موزه موسیقی سنتی در بندرعباس است که ۵۰ درصد از بودجه آن جذب شده و الباقی نیز جذب خواهد شد و جشنواره مطبوعات در آینده ای نزدیک در استان هرمزگان برگزار و کشورهای عمان و حاشیه خلیج فارس در این جشنواره حضور خواهند یافت