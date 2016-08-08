فعالیت فرهنگسراهای شهرداری ارومیه بارویکرد محله محوری اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی وقاری پیش از ظهر دوشنبه در بازدید خبرنگاران از فرهنگسراهای شهرداری پارک ترافیک ارومیه اظهار داشت: ترویج فرهنگ ایرانی و اسلامی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ترویج فرهنگ علوم قرآنی، تحکیم بنیان خانواده و ترویج سنتهای قدیمی ازجمله اهدافی که در این فرهنگسراها دنبال میشود.
وی با اشاره به همکاری سایر دستگاههای شهر ارومیه با فرهنگسراها عنوان کرد: در این خصوص اداره آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی و فنی و حرفهای نیز همکاری ویژهای دارند.
وقاری اضافه کرد: در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هر هفته یکبار از خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان محلات مختلف شهر ارومیه توسط مدیران فرهنگسراها دلجویی میشود.
وقاری با بیان اینکه در این فرهنگسراها نسبت به ترویج علوم قرآنی نیز توجه ویژهای میشود خاطرنشان کرد: به منظور ترویج فرهنگ علوم قرآنی نیز نسبت به برگزاری کلاسهای قرآن اقدام شده است و این کلاسها به تفکیک گروه سنی انجام میگیرد.
مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه اظهار داشت: آشتی دادن جوانان با سنتهای قدیمی از دیگر برنامههایی است که فرهنگسراها عهدهدار هستند و برای این منظور نیز در ایام مختلف سال جشنهای سنتی برگزار میشود.
وقاری با بیان اینکه بنا داریم تعداد فرهنگسراها را در محلات مختلف شهر ارومیه افزایش دهیم گفت: ارائه خدمات بیشتر و مطلوب را در برنامه کاری خود داریم.
مدیر فرهنگسرای شهید مظاهری شهرداری ارومیه نیز در این بازدید با بیان اینکه برنامههای فرهنگسرای مظاهری به صورت محله محور اجرا میشود افزود: فرهنگسرای شهید مظاهری ارومیه اولین فرهنگسرای شهرداری ارومیه است که از خرداد ماه سال ۹۴ فعالیت خود را آغاز کرده است.
سجاد علیزاده با بیان اینکه با بیان اینکه این فرهنگسرا در منطقه محروم شهر واقع شده است اظهارداشت: در مرحله نخست برای اجرای برنامهها و برگزاری دورههای آموزشی، نسبت به نیازسنجی منطقه اقدام میشود.
مدیر فرهنگسرای شهید مظاهری شهرداری ارومیه با بیان اینکه در راستای نیازها برنامهریزی لازم انجام میگیرد، افزود: دورههای آموزشی نیز براساس نیازها برگزار میشود.
علیزاده با بیان اینکه یک هزار و ۸۰۰ نفر در دورههای آموزشی این فرهنگسرا شرکت کردند گفت: بر این اساس تفاهمنامهای با اداره فنی و حرفهای آذربایجان غربی منعقد شده تا در۷۳ عنوان رشته آموزشهای لازم ارائه شود.
وی با بیان اینکه با بیان اینکه در این خصوص با حسینیه محلات، مدارس، پایگاههای بسیج، مساجد، مراکز بهداشت ارتباط داریم خاطرنشان کرد: سیاست کاری این فرهنگسرا محله محور است.
مدیر فرهنگسرای شهید مظاهری شهرداری ارومیه با اشاره به استفاده از مربیان مجرب در دورههای آموزشی این فرهنگسرا را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: فعالیتهای خود را در فضای مجازی نیز گسترش دادهایم و اخبار و اقدامات فرهنگسرای مظاهری را در فضای مجازی نیز منتشر میکنیم.
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