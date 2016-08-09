  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۹ مرداد ۱۳۹۵، ۹:۴۱

فیلم/ ربات چمدان دردسر مسافران را کمتر کرد

فیلم/ ربات چمدان دردسر مسافران را کمتر کرد

یکی از دغدغه های همیشگی مسافران حمل چمدان های سنگین و بزرگ به همراه خود و رفع نگرانی در مورد گم شدن احتمالی آنهاست.

دریافت 9 MB

به گزارش خبرگزاری مهر، اما حالا ربات ها این مشکل را برطرف کرده اند، زیرا رباتی که به شکل یک چمدان طراحی شده می تواند به طور خودکار صاحبش را تعقیب کند و هرگز از او جا نماند.

این چمدان ربات Cowarobot R۱ نام دارد و همیشه مالک خود را تعقیب می کند. افراد می توانند برای متوقف کردن یا تداوم حرکت این ربات از دستورات صوتی استفاده کنند و آن را صدا بزنند.

ربات مذکور مجهز به یک سیستم هوشمند تعقیب خودکار است که با استفاده از فناوری موقعیت یابی جهانی یا جی پی اس می تواند راه خود را در میان انبوه مسافران و حتی در اماکن شلوغ بیابد و بنابراین نگرانی در مورد گم شدن آن وجود ندارد.

باتری این ربات چمدان انرژی لازم برای حرکت آن را به مدت ۱۲ ساعت تامین می کند. کاربران می توانند این ربات را فرا بخوانند تا به طور کامل در کنارشان قرار بگیرد، بدون آنکه مزاحمتی برای دیگر افراد ایجاد شود.

استفاده از این چمدان یک انتخاب مناسب برای مسافران در فرودگاه هاست تا بتوانند با آرامش به امور دیگری همچون دریافت کارت پرواز،  مواظبت از فرزندان، خرید و غیره بپردازند. Cowarobot R۱ مجهز به حسگرهای متعدد از جمله برای شناسایی راه پله ها و شرایط محیطی، مانع یاب و ... است. همچنین می توان این چمدان را به طور دستی نیز کنترل کرد.

برای جلوگیری از گم شدن این چمدان در وضعیت دستی، یک مچ بند خاص طراحی شده که در صورت فاصله گرفتن فرد ابتدا قفل هوشمند چمدان را فعال می کند و سپس دست کاربر را تا زمان کاهش فاصله با خود می لرزاند.

چمدان مذکور که از آلومینیوم و پلی کربنات ساخته شده ۵ کیلوگرم وزن و ۳۳ لیتر گنجایش دارد و برنامه موبایلی آن برای کنترل موقعیت مکانی چمدان، باز و بسته کردن قفل، دریافت اطلاعات باتری و غیره با آندروید و iOS سازگار است. قیمت این چمدان از ۴۵۰ تا ۵۰۰ دلار در نوسان است.

کد مطلب 3735436

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها