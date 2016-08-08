خط ۳ مترو تا پایان سال صد در صد تکمیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی با تأکید بر این که آغاز به کار خطوط و ایستگاه های جدید مترو بسیار مهم است و البته اهمیت تأسیسات جانبی مترو همچون سازه های هواساز، کمتر از تأسیسات اصلی مترو نیست، گفت: هواکش های پر قدرت مترو، سازه های به شدت مهمی هستند که چه در بحث ایمنی مسافران و چه در بحث کیفیت هوای داخل ایستگاه ها و خطوط مترو، بسیار مؤثرند.

وی افزود: تعبیه تاسیسات جانبی همچون سازه های هواساز در خطوط و ایستگاه های در دست ساخت مترو، کار سختی است و هنگامی که بعد از ساخته شدن و بهره برداری از این ایستگاه ها و خطوط، در صدد تکمیل تأسیسات جدید که متضمن ایمنی و کیفیت حمل و نقل ریلی است باشیم، کار به مراتب سخت تر می شود.

معاون شهردار تهران با اعلام این که یکی از اولویت های کاری مهم مدیریت شهری در حوزه حمل و نقل، علاوه بر احداث خطوط جدید مترو، تکمیل صد در صدی خط ۳ مترو و رفع نقایص آن تا پایان سال جاری با اولویت تأمین ایمنی این خط است، تأکید کرد: علاوه بر ایستگاه سهروردی که امروز به صورت رسمی افتتاح شده و ایستگاه شهید قدوسی که ماه آینده گشایش می یابد، ۵ ایستگاه شهید صیاد شیرازی، حسین آباد، هرندی، ‌ اقدسیه و شهید محلاتی نیز در نیمه دوم سال جاری افتتاح شده و مورد بهره برداری قرار می گیرند.

ایستگاه های مترو تا تکمیل نشوند تحویل مردم نمی شوند

معاون شهردار تهران با اشاره به این که علاوه بر افتتاح ایستگاه های باقی مانده خط ۳ مترو، تکمیل برخی از ایستگاه های در دست بهره برداری این خط همچون ایستگاه های نوبنیاد و قائم را نیز در دستور کار قرار داده ایم، اظهار کرد: هواکش در تونل های مترو از اهمیت بالایی برخوردار است و در این میان، هواکش های میان تونلی اولویت ویژه ای دارند.

حسینی با بیان این که منطق، مبنای کار ما در حوزه حمل و نقل است و اصولاً کاری که مبتنی بر اصول منطقی نباشد در این حوزه جایی ندارد، تصریح کرد: منابع موجود برای توسعه حمل و نقل عمومی محدود است و با توجه به محدودیت منابع، چاره ای نداریم جز این که اولویت ها را در نظر بگیریم و بر اساس آن عمل کنیم و البته هرقدر هم که با محدودیت و مشکل روبرو باشیم، اولویت اول و خط قرمزمان تأمین ایمنی مردم است.

وی با تأکید بر این که تجهیز ایستگاه های مترو به پله برقی قبل از افتتاح هر ایستگاه، برایمان به شدت مهم است و تا وقتی ایستگاهی به صورت کامل تکمیل نشود، از آن بهره برداری نمی کنیم و آن را تحویل مردم نمی دهیم، اضافه کرد: در طراحی و اجرای ایستگاه های مترو، موضوعی همچون معماری ایستگاه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ضمن این که تسهیلات به ظاهر ساده ای همچون سرویس های بهداشتی و اتاق های شیردهی به نوزادان نیز برایمان بسیار مهم است.

معاون شهردار تهران با اعلام این که اعتقاد داریم مباحث اجتماعی و فرهنگی، مکمل بحث های فنی و فیزیکی هستند، گفت: اگر از نظر معماری، فضاهای فاخری را فراهم کنیم که شاهد ترکیب هنرمندانه اِلمان های سنتی در کنار مؤلفه های مدرن در آنها باشیم، بر نوع رفتار مردمی که از امکانات و تجهیزات موجود در این فضاها استفاده می کنند نیز می تواند موثر باشد.

مازیار حسینی در پایان با تأکید بر این که در انجام کارهای عمرانی، صرفاً فیزیک کار اهمیت ندارد بلکه روح کار نیز مهم است، خاطرنشان کرد: هنر معماری به مثابه روحی است که به کالبد فضاهای فیزیکی دمیده می شود و این محیط ها را به فضاهایی فاخر تبدیل می کند.