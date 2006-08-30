دبيران جشنواره هنرهاي تجسمي مقاومت معرفي شدند

به گزارش خبرگزاري مهر، در كنار دكتر مصطفي گودرزي به عنوان دبير كل جشنواره هنرهاي تجسمي مقاومت، آقايان غلامعلي طاهري دبير نقاشي، كوروش پارسانژاد دبير پوستر، سيدعباس ميرهاشمي دبير عكس، سيدمسعود شجاعي طباطبايي دبير كاريكاتور، محمدعلي بني اسدي دبير تصويرسازي، طاهر شيخ الحكمايي دبير حجم، رضا عابديني دبير تايپوگرافي و سيدعليرضا گلپايگاني دبير انيميشن هم در مقام دبيران بخش هاي مسابقه فعاليت مي كنند.
نخستين جشنواره هنرهاي تجسمي مقاومت به همت انجمن هنرهاي تجسمي انقلاب و دفاع مقدس با مشاركت موزه هنرهاي معاصر تهران و همكاري دانشگاهها و نهادها و سازمان هاي فرهنگي هنري آذرماه سال جاري به مدت يك ماه در تهران برگزار مي شود.
دبيران بخشهاي نقاشي، پوستر، عكس، كاريكاتور، تصويرسازي، حجم، تايپوگرافي و انيميشن جشنواره هنرهاي تجسمي مقاومت معرفي شدند.
کد مطلب 373548
نظر شما