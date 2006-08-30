  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۱:۰۵

دبيران جشنواره هنرهاي تجسمي مقاومت معرفي شدند

دبيران بخش‌هاي نقاشي، پوستر، عكس، كاريكاتور، تصويرسازي، حجم، تايپوگرافي و انيميشن جشنواره هنرهاي تجسمي مقاومت معرفي شدند.

به گزارش خبرگزاري مهر، در كنار دكتر مصطفي گودرزي به عنوان دبير كل جشنواره هنرهاي تجسمي مقاومت، آقايان غلامعلي طاهري دبير نقاشي، كوروش پارسانژاد دبير پوستر، سيدعباس ميرهاشمي دبير عكس، سيدمسعود شجاعي طباطبايي دبير كاريكاتور، محمدعلي بني اسدي دبير تصويرسازي، طاهر شيخ الحكمايي دبير حجم، رضا عابديني دبير تايپوگرافي و سيدعليرضا گلپايگاني دبير انيميشن هم در مقام دبيران بخش هاي مسابقه فعاليت مي كنند.

نخستين جشنواره هنرهاي تجسمي مقاومت به همت انجمن هنرهاي تجسمي انقلاب و دفاع مقدس با مشاركت موزه هنرهاي معاصر تهران و همكاري دانشگاهها و نهادها و سازمان هاي فرهنگي هنري آذرماه سال جاري به مدت يك ماه در تهران برگزار مي شود.
کد مطلب 373548

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها