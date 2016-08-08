مهار شعله های آتش در فضای سبز دانشگاه آزاد واحد شمال تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال ملکی افزود: حوالی ساعت ۱۱ امروز حادثه آتش سوزی در داخل محوطه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در حکیمیه به مرکز اطلاع رسانی آتش نشانی اعلام و ماموران یک ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی اظهار کرد: در این حادثه حدود هزار مترمربع از فضای سبز محوطه داخل دانشگاه دچار آتش سوزی شده بود که ماموران سازمان آتش نشانی با مهار حریق ضمن خاموش کردن آن مانع از سرایت آتش به ساختمان های این محدوده شدند.

ملکی با اشاره به اینکه آتش به هیچ یک از ساختمانهای اداری و آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال سرایت نکردهُ افزود: دراین حادثه تنها بخشی از فضای سبز و علوفه های خشک محوطه داخلی دانشگاه در آتش سوخت.