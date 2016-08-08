امیدآفرینی هنراصلی خبرنگاراست/ اخبار باید علمی و تحلیلی تهیه شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در کردستان، آیت‌الله سیدمحمد حسینی‌شاهرودی در آئین گرامیداشت روز خبرنگار ضمن تبریک این روز گفت: روز خبرنگار یک روز ارزشمند است که در این روز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی زحمات همه فعالین حوزه خبر و اطلاع رسانی گرامی داشته می شود.

وی عنوان کرد: اطلاع رسانی، نقشی حیاتی و انکار نشدنی در عصر ارتباطات دارد مسئولیت همه شما خبرنگاران و اصحاب رسانه بسیار سنگین است از اینکه وظایف خود را در شرایط سخت به نحو احسنت انجام میدهید تقدیر و تشکر می کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان بیان کرد: خبرنگاران باید با استفاده از ویژگی های خدادادی و نیز خصوصیاتی که در دوره های آموزشی دیده اند اخبار و اطلاعات را در کمترین زمان ممکن به مخاطبان برساند و هنر اصلی یک خبرنگار جهت دهی و امیدآفرینی در جامعه است.

وی افزود: هریک از انسان ها به تناسب استعدادها و ظرفیت هایی که دارند مسئولیت هایی را متقبل می شوند که شناخت این استعدادها و ظرفیت ها می تواند نقش شایانی در موفقیت فرد داشته باشد.

آیت الله حسینی شاهرودی مسئولیت پذیری و رعایت حسن امانت و راستگویی را از ویژگی های خبرنگاران عنوان کرد و افزود: هر مسئولیتی که انسان می پذیرد باید در قبال آن هم در دنیا و هم در آخرت پاسخگو باشد و اگر اهمیت کار خود را بدانیم حتما در آن موفق خواهیم شد.

وی گفت: هر شخصی که در مدیریت و مسئولیت خود کم کاری کند متقی نیست زیرا رعایت تقوی در همه مسائل واجب است و رمز پیروزی مردان بزرگ و افراد موفق این است که گام اول در انجام هر کاری را محکم برداشته اند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: یکی از ویژگی های عمده و اساسی انسان با سایر موجودات برقراری ارتباط و ارتباط گیری است که همین ارتباطات بشر موجبات پیشرفت و موفقیت جوامع را فراهم کرده است.

وی افزود: بشر نسبت به اطلاعاتی که دارد دیگران برای آن ارزش قائل هستند و شخصیت انسان با اطلاعات و دانستنی هایش ارزیابی می شود به دلیل تخصصی شدن علوم حوزه خبر و اطلاع رسانی هم تخصصی شده که انواع گوناگونی از اخبار وجود دارد.

آیت الله حسینی شاهرودی با بیان اینکه خبر خوب و حرفه ای ویژگی هایی دارد، افزود: صراحت، روشنی و دوری از ابهام و کنایه از مهمترین ویژگی های خبر خوب و جامع است و خبرنگار نباید ترسی از بازگویی واقعیت داشته باشد.

وی ادامه داد: اخبار باید با دید علمی و تحلیلی تهیه شوند و در پوشش رویدادهای خبری رعایت حسن امانت بسیار مهم است زیرا اگر خبر به دور از واقعیت باشد، از سوی مردم غیرقابل قبول است بنابراین اخبار پخته از سوی جامعه پذیرفته تر خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان به ابعاد مختلف زندگی انبیاء الهی اشاره کرد و گفت: یکی از ابعاد مهم زندگی همه انبیاء خبر رسانی و انتقال اوامر الهی بوده که امانت داری و ناصح بودن دو ویژگی عمده کار همه انبیاء در انتقال مفاهیم بوده است اگر با اخبار غیرواقعی یک نفر منحرف شود انگار همه بشریت را از بین برده اید.

وی خیرخواهی و هدایتگری جامعه به سمت رشد و پیشرفت را از مهمترین وظایف اصحاب خبر و رسانه عنوان و اضافه کرد: خبرنگار باید امانت دار باشد و اخبار و رویدادها را به همان طوری که هستند اطلاع رسانی کنند و نوع بیان خبر را باید در نظر بگیرند که محتوای پیام تغیر نکند زیرا رعایت امانت در خبر رسانی بسیار مهم است.

آیت الله حسینی شاهرودی گفت: خبرنگار باید در جامعه امید آفرینی کند اما در عین حال مسائل و مشکلات جامعه را بازگو و برای رفع آنها راهکار ارائه دهد.

وی افزود: در عین ایجاد امیدآفرینی نقادی کنید اما نقادی ها باید در عین حریت و بازگویی حق باشد و در انتقال رویدادها افراط و تفریط نداشته باشید و به دور از غرض ورزی و آزادانه تصمیم گیری کنید.