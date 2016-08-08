امسال خبری از گران شدن برق در استان کرمانشاه نیست

مهندس امیدعلی مرآتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تعداد مشترکان برق و میزان مصرف آن در کرمانشاه، اظهار داشت: شهرستان کرمانشاه قریب به ۴۰۰ هزار مشترک برق دارد که توسط سه امور شمال، جنوب، ماهیدشت، کوزران و بیستون تعریف شده است.

مرآتی در خصوص مصرف برق در تابستان امسال گفت: در کشور و استان و شهرستان کرمانشاه مشکل کمبود نیرو وجود ندارد و اگر اشکالات جزئی که گاهاً در شبکه بوجود می‌آید در اثر حوادث اتفاقی است.

وی پیرامون وضعیت مصرف برق در شهرستان کرمانشاه توضیح داد: در شهر کرمانشاه بیشترین میزان مصرف برق که بیش از ۸۵ درصد بوده مربوط به تعرفه خانگی است، همچنین قریب به ۸ درصد تعرفه تجاری بوده و در بخش صنعت هم مصرف زیاد نیست.

مرآتی با بیان اینکه شرکت توزیع هرساله برنامه‌هایی برای مدیریت مصرف دارد، گفت: این برنامه از ۱۵ خرداد هر سال تا ۱۵ شهریور شروع می‌شود و در واحد مدیریت مصرف برنامه‌هایی انجام شده تا از پیک مصرف در تابستان عبور شود و مشترکین ما دچار خاموشی‌های با برنامه نشوند.

وی ضمن بیان اینکه از طریق سامانه ۱۲۱ پیام‌های مردم دریافت و ارائه خدمات صورت می‌گیرد، افزود: در کل استان بیشترین میزان مصرف برق مربوط به بخش خانگی است، همچنین بیشترین زمان مصرف در کرمانشاه صبح در ساعت ۱۱ تا ۱۵ و شب ۱۷ تا ۲۳ است.

وی از وجود ۷۲۰ هزار مشترک برق در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: در سراسر استان ما مشکل کمبود نیرو نداریم و اگر مشکلاتی باشد جزئی است.

مرآتی گفت: شبکه برق در استان نیاز به بازسازی دارد و در این راستا اصلاح و بروز کردن شبکه‌های برق در استان جزو برنامه‌های سالانه ما است و الان ۱۰ پیمانکار در حال کار هستند که در خصوص بازسازی اصلاح و افزایش ظرفیت شبکه‌ها کار می‌کنند.

وی همچنین در خصوص استفاده غیرمجاز از شبکه برق در استان کرمانشاه گفت: در شرکت توزیع کرمانشاه برنامه‌های خاصی داریم و به طور منظم و با برنامه تمام مشترکین تجاری در استان با برنامه‌های خاصی در حال تست لوازم اندازه گیری هستند اما مصرف برق مغازه‌ها زیاد است و هر روز پرونده‌های زیادی در خصوص استفاده غیرمجاز از برق داریم که به مراجع قضایی معرفی کردیم و پیگیر هستیم. تعدادی از مشترکان دست کاری می کنند اما همکاران ما هم کار خود را انجام می‌شوند.

مرآتی بیان کرد: کل شبکه برق در شاطرآباد و محله راهنمایی رانندگی در حال بازسازی است و پیمانکار در حال کار است.

این مسئول افزود: ما جزو شرکت‌های برق برتر در کشور هستیم و سیستم GIS در شبکه توزیع برق کرمانشاه پیاده شده است.

وی با بیان اینکه نیروهای شرکت توزیع ۲۴ ساعت آماده خدمات رسانی به شهروندان هستند، افزود: شرکت توزیع برق پیشانی صنعت برق است.

مرآتی در خصوص وصول مطالبات شرکت توزیع برق استان گفت: متاسفانه در شهر کرمانشاه وصول طالبات زیادی داریم که پرداخت نشده است. تعداد زیادی از مشترکین ما خود به خود پرداخت می‌کنند و تعدادی در پرداخت هزینه‌ها کوتاهی دارند. در شهر کرمانشاه بدهی‌های زیادی داریم و بیشتر بدهی های ما مربوط به ادارات است.

وی در خصوص مشکل قطعی برق در پارکینگ شهرداری گفت: پارکینگ شهرداری جزو مناطق پرمصرف است و بیشتر در ساعات بعدازظهر مصرف بالاست اما قطعی برق به خاطر کمبود نیرو نیست و دلایل دیگری دارد اما همکاران ما ۲۴ ساعته آماده هستند.

مرآتی با بیان اینکه امسال استفاده از کولرهای گازی با مصرف انرژی پایین در شهر کرمانشاه رایج شده، افزود: فعلا خبری از گران شدن برق در استان نیست.