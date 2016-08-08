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۱۸ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۰۴

یورش صهیونیست‌ها به کرانه باختری/ بازداشت ۶ شهروند فلسطینی

یورش صهیونیست‌ها به کرانه باختری/ بازداشت ۶ شهروند فلسطینی

نظامیان رژیم صهیونیستی با یورش به روستای «حرمله الزیر» واقع در کرانه باختری ۶ شهروند فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «وفا»، نظامیان رژیم صهیونیستی همچنان به اقدامات سرکوبگرانه خود علیه فلسطینیان ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این اقدامات، نظامیان صهیونیست به منطقه «حرمله الزیر» واقع در کرانه باختری یورش بردند.

صهیونیست ها در این حمله ۶ شهروند فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.

این در حالی است که شاهدان عینی اعلام کردند که نظامیان صهیونیست به تعدادی از منازل شهروندان فلسطینی در کرانه باختری نیز یورش بردند.

از سوی دیگر، برخی از اخبار حاکی از وقوع درگیریهای شدیدی میان فلسطینیان و نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی در روستای «دیر ابومشعل» هستند که در جریان آن تعدادی از جوانان فلسطینی بازداشت شدند.

در همین حال، در روستای «قراوه بنی حسان» نیز صهیونیست ها «رمزی مرعی» اسیر آزادشده فلسطینی را مجددا بازداشت کردند.

کد مطلب 3735497

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