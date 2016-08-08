سید پیروز موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پایانههای نفتی ایران طی سالهای اخیر موفق شده است که حجم فعالیتهای توسعهای و عملیاتی خود در بهسازی و نوسازی مخازن و اسکلههای نفتی در تمامی نقاط کشور را با الهام کامل از اقتصاد مقاومتی صورت دهد که باعث رشد و شکوفایی این شرکت در امر صادرات نفتی و میعانات گازی شده است.
وی افزود: شرکت پایانههای نفتی ایران با حفظ استانداردهای بینالمللی در امر صادرات نفت کشور، امور آموزشی برای دریانوردان و پرسنل و امور آزمایشگاهی، موفق شد به تعهدات خود در تامین صادرات نفت کشور در پسابرجام عمل کند که باعث رضایتمندی مشتریان خارجی شده است.
موسوی با اشاره به طرحهای متعدد علمی و پژوهشی این شرکت بیان کرد: شرکت پایانههای نفتی ایران به منظور مطالعه و تجهیز و تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز خود با دانشگاهها و پژوهشگاههای داخلی در حال همکاری و تعامل دو سویه است.
مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران ادامه داد: ساختاری بهصورت کاملا سازمان یافته در راس مدیریتهای شرکت برای پیگیری پیشرفت کار و انجام هماهنگی های لازم به منظور انتقال دانش به موسسات علمی کشور تعریف شده است.
وی اضافه کرد: رمز موفقیت شرکت پایانههای نفتی ایران در موقعیت بسیار مهم حساس و حیاتی پسابرجام، پابند بودن به اصول اقتصاد مقاومتی و همدلی و همراهی متخصصان عرصه نفت بوده است و تلاش این شرکت همواره حداکثر بهرهمندی از توانمندیهای داخلی بوده است و از این رهگذر به تقویت توان تخصصی کشور کمک شایانی کرده است.
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