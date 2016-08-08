رحیم بنامولایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر هیئت کره ای به استان البرز که ظرف یک ماه آینده انجام خواهد شد، اظهار کرد: با توجه به برگزاری نمایشگاه صنعت غذا و پوشاک در کشور افغانستان هیئتی از استان البرز به این کشور اعزام می شود.

به گفته بنامولایی هیئت اعزامی به افغانستان دو روز در کابل و یک روز در هرات مستقر می شوند.

رئیس اتاق بازرگانی استان البرز با اشاره به روابط تجارت خوب میان افغانستان و ایران، ابراز امیدواری کرد اقدامات بهتری انجام شود.

وی در ادامه به سفر هیئت کره ای به استان البرز اشاره کرد و گفت: مباحث مناسبی در حوزه «آی.تی» و صنایع «هایتک» میان ایران و کره جنوبی دنبال می شود.

به گفته بنامولایی با شرکت کره ای در زمینه تولید و صادرات لوازم خانگی و صنایع غذایی و همچنین دارویی مذاکراتی انجام خواهد شد.

وی زمان ورود هیئت کره ای را شهریور ماه اعلام کرد و گفت: استراتژی اتاق بازرگانی فراهم کردن زمینه مشارکت سرمایه گذاران خارجی برای توسعه تولیدات داخلی است.

رئیس اتاق بازرگانی استان البرز با تاکید بر تولیدات مشترک، مهمترین استراتژی اتاق بازرگانی را توسعه صادرات و ورود به بازار جهانی اعلام کرد.

بنامولایی در پایان «صادرات محوری» را یکی از اهداف اتاق بازرگانی استان البرز اعلام کرد و گفت: تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص تحقق اقتصاد درونزا و برونگرا سرلوحه کار قرار دارد.