به گزارش خبرنگار مهر، حمید قبادی در نشستی که امروز ۱۸ مردادماه و به منظور تجلیل از اصحاب رسانه در تالار وحدت برگزار شد، به ظرفیتهای بسیار بالایی که در حوزه مد و لباس وجود دارد اشاره و بیان کرد: در جمع امروز ما صاحبان برندهای فعال و همچنین اصحاب رسانه حضور دارند که در تعامل با یکدیگر میتوانند به مدسازی کمک کنند، چرا که ما ظرفیت بسیار بالایی در حوزه مد و لباس داریم که همچنان از آن غافل هستیم.
دبیر کارگروه مد و لباس با اشاره به اینکه ما هنوز از ظرفیت رسانه در حوزه مدسازی استفاده نکردهایم، گفت: روزهای نخستی که کارگروه مد و لباس شکل گرفته، حتی یک خبرنگار ویژه و تخصصی برای این حوزه وجود نداشت، اما امروز بسیاری از رسانهها بخشی را به این موضوع اختصاص دادهاند و خبرنگاری هست که به فعالیت در این زمینه بپردازد، پس آن جریانسازی موردنظر اتفاق افتاده، اما هنوز مدسازی صورت نگرفته است.
قبادی یکی از وظایف کارگروه مد و لباس را ایجاد تعامل حرفهای بین رسانهها و برندهای ایرانی دانست و افزود: مدی که بر پایه ارزشها و فرهنگ دینی ما نباشد، اعتباری ندارد. ما تلاش میکنیم تا برندهای فعال و برتر ایرانی را با اصحاب رسانه مرتبط کنیم. این اتفاق رویداد خوشایندی است و موجب میشود آحاد مردم با پوشاک ایرانی که متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی ماست، اشنا شوند.
وی در ادامه بیان کرد: ما حتی به افراد مختلف کمک میکنیم تا به راهاندازی سایتها و رسانههای اختصاصی در حوزه مد و لباس بپردازند. تاکنون ۱۰ سایت تخصصی در این زمینه شکل گرفته و نیاز به سایتها و فضاهای مجازی بیشتر در این زمینه همچنان محسوس است.
قبادی، انتقاد سازنده را یکی از راههای رشد مد و لباس کشور برشمرد و گفت: ما انتقادهای سازنده را میپذیریم، حتی شنونده بدترین و تندترین جملات برخلاف سیاستهای خود هستیم، مشروط بر اینکه زمینه نابودی حوزه مد و لباس فراهم نشود و به اصل کار لطمه نخورد.
دبیر کارگروه مد و لباس به اتفاقات خوشایندی که رسانهها رقم زدهاند اشاره و بیان کرد: زمانی که کارگروه مد و لباس شکل گرفته، یکی از مشکلات عمده ما قاچاق پوشاک بود. توجه به قاچاق آتشی بود که اصحاب رسانه روشن کردند و انتظار ما این است که این آتش را همواره روشن نگه دارند. خبرنگاران بودند که موجب شدند دستگاههای ذیربط وادار به انجام ماموریتهای قانونی خود به شکل درست و دقیق آن شوند، چرا که قانون منع قاچاق وجود داشت، اما ضمانت اجرایی چندانی برای آن نبود تا اینکه حساسیت رسانهها موجب شد حتی مقام معظم رهبری نیز به این موضوع واکنش نشان دهند و بخواهند که زمینههای ورود کالای قاچاق از بین برود.
قبادی همچنین بیان کرد: امیدوارم خبرنگاران در زمینه قاچاق پوشاک اسیر انحرافات خبری منتفعین این حوزه نشوند، چرا که تنها کنترل مرزها، ورود کالای قاچاق را درمان نمیکند. ما باید در ارتباط با فروشگاهها و شبکههای مجازی نیز با قدرت جلو برویم.
دبیر کارگروه مد و لباس با اشاره به اینکه در حوزه نساجی با ضعف مواجه هستیم، گفت: صنعت نساجی ما متوقف نشده و ما با یک صنعت ورشکسته روبرو نیستیم، اما در این حوزه دچار ضعف هستیم. گرچه تولیدکنندگان پارچه به فعالیت مشغولند، اما هنوز نتوانستهایم نیاز خود را به ویژه در حوزه پوشاک بانوان تامین کنیم.
قبادی، لباس را یک رسانه دانست و افزود: در کشور ما به بیش از ۴۰ میلیون مانتو و ۱۲۰ میلیون روسروی و شال نیاز است، پس نمیتوان نسبت به طرح و رنگی که بر این لباس یا شال و روسری نقش میبندد، بیتفاوت بود. از این رو لباس تنها جنبه پوشانندگی ندارد و یک رسانه است و با مفاهیم بسیار مهم استراتژیک ارتباط عمیق دارد.
علیاکبر زاده مدیر کل فرهنگی هنری آموزش و پرورش نیز با اشاره به اینکه ۱۳ میلیون دانشآموز و یک میلیون و ۱۰۰ هزار مربی و همکار فرهنگی در وزارت آموزش و پرورش مشغول کار هستند، گفت: مدارس میتوانند بهترین نقطه هدف در زمینه مد و لباس باشند و ما نمیتوانیم از اهمیت وزارتخانهای چون آموزش و پرورش در این زمینه غافل شویم.
وی همچنین بیان کرد: هر چه که ما در ارتباط با پوشاک مدارس هزینه کنیم، کم است؛ چرا که یک نوع سرمایهگذاری در ارتباط با رواج مد و لباس است. گرچه نقش رسانهها را هم نمیتوان نادیده گرفت و ما امیدواریم اصحاب رسانه به یاری آموزش و پرورش بیایند و در زمینه ترویج فرهنگ درست پوشش به ما یاری رسانند.
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