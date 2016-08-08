ایده های اعضای کانون پرورش فکری فارس برای تولیدکشوری ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا افتخاری ظهر دوشنبه در آیین بزرگداشت خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر پیرامون نقش استان فارس در تولیدات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تصریح کرد: در حوزه عروسک های تولیدی کانون، ایده ها و محصولات مربیان و اعضای آن در فارس برای خانه عروسک در تهران ارسال شده تا به مرحله تولید برسند.

وی با اعلام اینکه عروسک های ارسالی از فارس دارای شناسنامه و پیشینه است به نحوی که بر اساس عروسک های تاریخی و سنتی این استان طراحی شده اند.

افتخاری همچنین در حوزه تولیدات شعر و ادب نیز، عنوان کرد: بخشی از آثار مربیان و اعضای کانون پرورش فارس برای چاپ و انتشار در اختیار واحد نشر کانون قرار می گیرد.

مدیرکل مراکز کانون در فارس در آستانه نزدیک شدن به سال تحصیلی جدید از عرضه نوشت ابزار با نمادهای ایرانی و اسلامی در فروشگاه ها، نمایندگی ها و عاملیت های فروش محصولات کانون در استان خبر داد و افزود: دست کم ۵۰۰ هزار بسته نوشت ابزاری برای توزیع در آستانه سال تحصیلی آماده شده که توزیع آن از شهریورماه آغاز می شود.

افتخاری با انتقاد از برخی موازی کاری ها و اینکه برخی مسئولان استان فارس بودجه فرهنگی را صفر قرار دادند، بیان کرد: نبود این بودجه ها و قرار گرفتن بودجه ها در مسیر غیرفرهنگی باعث شده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بودجه ای جذب کند. البته خوشبختانه امسال در شورای برنامه ریزی استان نسبت به سال گذشته بودجه فرهنگی با افزایش همراه بوده است.

وی درخصوص تجهیز کتابخانه های کودک، تصریح کرد: با همکاری نهاد کتابخانه های عمومی استان تفاهم نامه ای منعقد شد تا با تجمیع بودجه ها کتابخانه های کودک بر اساس استاندارهای مطلوب با ایده کانون توسط نهاد کتابخانه ها ساخته و بهسازی شوند.

مدیر کانون پرورش فارس با اشاره به بازسازی ساختمان های کانون، عنوان کرد: تا پاسان تیرماه کار بازسازی ۱۱ مرکز کانون پرورش فارس به پایان رسید که کل اعتبار هزینه شده آن نزدیک ۳۰۰ میلیون تومان است.

وی با اشاره به برپایی جشنواره استانی عروسکی با حضور ۲۷ گروه نمایشی در شهریورماه امسال، ادامه داد: افزون بر این جشنواره که برای گروه سنی نوجوان برگزار می شود، مهرماه نیز شیراز میزبان هنرجویانی است که در حوزه پویانمایی در کانون آموزش دیده اند و تولیدات خود را در جشنواره پویانمایی به رقابت می گذارند. تاکنون ۳۶ مرکز در حوزه پویانمایی برای شرکت در این جشنواره اعلام آمادگی کرده اند تا آثار خود را با موضوع فرهنگ اقوام ایرانی، حفظ محیط زیست و بحران آب به نمایش بگذارند.