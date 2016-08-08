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۱۸ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۰۵

شاخص بورس ۳۷۹واحد افت کرد

شاخص بورس ۳۷۹واحد افت کرد

شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه منفی بود و ۳۷۹واحد کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات امروز بازار سرمایه دادوستد تعداد ۸۱۹ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۱۸۱ میلیارد تومان در ۷۲ هزار نوبت به ثبت رسید.

شاخص بورس نیز با افت ۳۷۹واحدی در ارتفاع ۷۸هزار و ۳۲۴واحد متوقف شد.

بیشترین تاثیر منفی بر حرکت امروز دماسنج بازار سهام به نام نمادهای معاملاتی فملی، وامید و فولاد شد و در مقابل نمادهای معاملاتی جم، مبین و تاپیکو با رشد خود مانع ریزش بیشتر شاخص شدند.

شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم امروز منفی بودند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) ۱۳۵ واحد، کل (هموزن) ۸ واحد، قیمت (هموزن) ۷ واحد، آزادشناور ۵۰۹ واحد و شاخص بازار اول ۵۲۸ واحد افت کردند.

در بازارهای فرابورس ایران هم با جابجایی ۳۰۵ میلیون ورقه به ارزش ۱۰۵میلیارد تومان در ۲۶ هزار نوبت، آیفکس ۱.۸ واحد افت کرد و در ارتفاع ۸۱۵ واحد قرار گرفت.

کد مطلب 3735518

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