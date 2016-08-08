خبرگزاری ایسنا نوشت: اذیت و آزار حیوانات در سیرکهای چین به امری معمول و شایع تبدیل شده و مطالعه اخیر بنیاد مردمی رعایت اصول اخلاقی در برابر جانوران نشان میدهد که حقوق حیوانات به طور گستردهای در باغ وحشهای جادهای و سیرکهای سیار در این کشور نقض میشود.
در سال ۲۰۱۵ به صورت مخفیانه از سیرکهای شهر "سوژو"ی چین فیلمبرداری شد که این فیلمها حاکی از اذیت و آزار و شکنجه توله خرسها، میمونها، شیرها و دیگر حیوانات به دست ماموران باغ وحش و مربیان این حیوانات بودهاند.
در این تصاویر ویدئویی توله خرسها در حالیکه زنجیر بر گردن دارند، مجبور میشوند به حالت ایستاده روی دو پا بایستند و راه بروند و در این مواقع حیوانات بیچاره در وضعیتی قرار میگیرند که اگر تلاش کنند بنشینند، خفه میشوند.
در بررسی بنیاد مردمی رعایت اصول اخلاقی در برابر جانوران همچنین آمده است مربیان حیوانات با خشونت و تهدید توله خرسها را مجبور میکنند تردستی انجام دهند.
مربیان سیرک با ضربه زدن به این حیوانات، آنها را از گردن آویزان میکنند تا زمانی که بتوانند روی الاکلنگ تعادل خود را حفظ کنند، از روی اشیا بپرند یا با کمک دستهایشان راه بروند. به علاوه این حیوانات داخل قفسهای تنگ و کثیف نگهداری میشوند.
به گزارش نیچر ورلد نیوز، پکن قانون حفاظت از حیات وحش را اصلاح کرده که بر نحوه بهرهکشی انسان از حیات وحش تمرکز دارد اما در این کشور قانون خاصی در مورد رفاه حیوانات وجود ندارد.
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