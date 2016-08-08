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۱۸ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۲۰

به مناسبت روز خبرنگار؛

مدیر کل کار استان کرمانشاه از خبرگزاری مهر تقدیر کرد

مدیر کل کار استان کرمانشاه از خبرگزاری مهر تقدیر کرد

کرمانشاه- به مناسبت روز خبرنگار، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه از خبرگزاری مهر کرمانشاه بازدید و از زحمات کارکنان این خبرگزاری تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود یاوری مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی بعد از ظهر امروز دوشنبه به مناسبت روز خبرنگار از خبرگزاری مهر کرمانشاه بازدید کرد.

در این بازدید چند تن از مجموعه روابط عمومی و کارکنان این اداره کل نیز او را همراهی کردند.

یاوری در این بازدید، خبرگزاری مهر را یکی از خبرگزاری های موفق در انعکاس سریع و صحیح اخبار، خصوصا اخبار و گزارشات حوزه کار و اشتغال برشمرد.

وی هم چنین از زحمات مجموعه خبرگزاری مهر کرمانشاه به خاطر پیگیری اخبار و گزارشات این حوزه، با اهدای لوح یادبودی تقدیر و تشکر کرد.

کد مطلب 3735524

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