جشن اهدای جهیزیه به ۵۰ نوعروس لرستانی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشن اهدای جهیزیه به ۵۰ نوعروس لرستانی ظهر دوشنبه با حضور چند نفر از خادمان حرم امام رضا (ع) به عنوان سفیران خورشید هشتم، فرماندار خرم آباد، خیرین و نوعروسان و جمعی از مسئولان برگزار شد.

حضور همسر و فرزند شهید زنده سید نورخدا موسوی در این مراسم، حمل پرچم متبرک به آستان حرم رضوی توسط چند نفر از خدام حرم و اجرای نمایشی با موضوع شفای یک دختر نابینا توسط امام رضا(ع) باعث ایجاد فضای معنوی در این مراسم شد.

نرگس صفربیرانوند مدیر خیریه آبشار عاطفه ها در لرستان با اشاره به اینکه امروز به ۵۰ نوعروس لرستانی از سوی خدام حرم امام رضا(ع) حواله جهیزیه اهدا می شود، اظهار داشت: حدود ۴۰۰ نوعروس لرستانی در نوبت اخذ جهیزیه از موسسه خیریه آبشار عاطفه ها هستند.

وی افزود: طی دهه کرامت امسال به همه افراد در صف اهدای جهیزیه حواله های مورد نظر داده خواهد شد.

بیرانوند گفت: در مجموع طی سال گذشته بیش از یک میلیارد تومان کمک خیرین توسط خیریه آبشار عاطفه ها در استان جمع آوری شده که شهرستان خرم آباد با جمع آوری ۶۷۲ میلیون تومان جزو سه شهرستان برتر کشور در این زمینه بوده است.