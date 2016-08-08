به گزارش خبرنگار مهر، فیروز خدایی بعدازظهر دوشنبه در جلسه بررسی پروژه‌های گازرسانی تصریح کرد: در حال حاضر تمامی ۲۶ شهر استان برخوردار از نعمت گاز است.

وی افزود: از کل روستاهای استان نیز عملیات گازرسانی در ۷۱۷ روستا انجام شده و روستاها بر اساس جمعیت خانوار در اولویت گازرسانی قرار گرفته‌اند.

مدیرعامل شرکت گاز استان تأکید کرد: طبق وعده‌ای که به شهروندان مطرح شده تا پایان سال ۹۶ تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار از نعمت گاز برخوردار می‌شوند و با روند فعلی گازرسانی می‌توان به این مهم دست یافت.

خدایی تأکید کرد: از کل عملیات گازرسانی سهم عمده متعلق به دولت تدبیر و امید است و گازرسانی به ۳۱۷ روستا در طول سه سال گذشته انجام شده است.

وی با اشاره به توجه به نیاز مخاطبان خاص از جمله شهرک‌های صنعتی افزود: تمامی شهرک‌های صنعتی گازرسانی شده و در این خصوص کمبودی نداریم.

مدیرعامل شرکت گاز استان با بیان اینکه روند گازرسانی در استان مطلوب است، ادامه داد: زیرساخت گاز از جمله زیرساخت‌هایی است که به شکل مطلوب در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

وی به ضرورت فرهنگ‌سازی در مصرف بهینه انرژی تأکید کرد و گفت: به دلیل هزینه قابل‌توجه تولید و توزیع انرژی انتظار می‌رود مصرف‌کنندگان تا حد امکان با مدیریت بهینه مصرف کنند.