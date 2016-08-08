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۱۸ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۳۰

مدیرعامل شرکت گاز اردبیل:

عملیات گازرسانی ۴۲۵ روستا در اردبیل اجرا می‌شود

عملیات گازرسانی ۴۲۵ روستا در اردبیل اجرا می‌شود

اردبیل – مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل از انجام عملیات گازرسانی در ۴۲۵ روستای این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز خدایی بعدازظهر دوشنبه در جلسه بررسی پروژه‌های گازرسانی تصریح کرد: در حال حاضر تمامی ۲۶ شهر استان برخوردار از نعمت گاز است.

وی افزود: از کل روستاهای استان نیز عملیات گازرسانی در ۷۱۷ روستا انجام شده و روستاها بر اساس جمعیت خانوار در اولویت گازرسانی قرار گرفته‌اند.

مدیرعامل شرکت گاز استان تأکید کرد: طبق وعده‌ای که به شهروندان مطرح شده تا پایان سال ۹۶ تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار از نعمت گاز برخوردار می‌شوند و با روند فعلی گازرسانی می‌توان به این مهم دست یافت.

خدایی تأکید کرد: از کل عملیات گازرسانی سهم عمده متعلق به دولت تدبیر و امید است و گازرسانی به ۳۱۷ روستا در طول سه سال گذشته انجام شده است.

وی با اشاره به توجه به نیاز مخاطبان خاص از جمله شهرک‌های صنعتی افزود: تمامی شهرک‌های صنعتی گازرسانی شده و در این خصوص کمبودی نداریم.

مدیرعامل شرکت گاز استان با بیان اینکه روند گازرسانی در استان مطلوب است، ادامه داد: زیرساخت گاز از جمله زیرساخت‌هایی است که به شکل مطلوب در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

وی به ضرورت فرهنگ‌سازی در مصرف بهینه انرژی تأکید کرد و گفت: به دلیل هزینه قابل‌توجه تولید و توزیع انرژی انتظار می‌رود مصرف‌کنندگان تا حد امکان با مدیریت بهینه مصرف کنند.

کد مطلب 3735530
محمد میرزایی ناطق

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