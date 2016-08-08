تامین مالی تروریستها باید به شدت کنترل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «ولفگانگ شویبله» وزیر دارایی دولت آلمان در یادداشتی در یکی از روزنامه های این کشور بر لزوم تشدید کنترل منابع مالی ترویست ها تاکید کرد.

وی در ادامه یادداشت خود آورده است: باید شمار نیروهایی که در این بخش از ارگان های مقابله با تروریسم فعالیت می کنند به دو برابر افزایش پیدا کند.

وزیر دارایی آلمان با تاکید بر همکاری با نهادهای بین المللی در راستای مبارزه با تروریسم افزود: مقابله با تروریسم امری منحصر به فرد نبوده و باید ارگان ها و نهادهای بین المللی در سایه همکاری و مشارکت با یکدیگر بر آن فائق آیند.

این در حالی است که در ماه گذشته آلمان شاهد تعدادی حوادث بود که برخی از آنها تروریستی عنوان گرفتند.