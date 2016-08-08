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۱۸ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۴۳

«همه چیز برای فروش» در شبکه نمایش خانگی توزیع شد

«همه چیز برای فروش» در شبکه نمایش خانگی توزیع شد

فیلم سینمایی «همه چیز برای فروش» به نویسندگی و کارگردانی امیر حسین ثقفی و تهیه کنندگی علی اکبر ثقفی درشبکه نمایش خانگی توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «همه چیز برای فروش» دومین اثر بلند سینمایی امیرحسین ثقفی که در سی و دومین جشنواره فیلم فجر موفق به دریافت سیمرغ بلورین طراحی صحنه و لباس، دیپلم افتخار بهترین موسیقی متن و دیپلم افتخار بهترین چهره پردازی شد، توسط شرکت تصویر گستر پاسارگاد در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.

این فیلم سینمایی در هشتمین جشن انجمن منتقدان سینمای ایران نیز کاندید دریافت پنج جایزه، بهترین طراحی صحنه و لباس، بهترین چهره پردازی، بهترین موسیقی متن، بهترین مهندسی صدا و بهترین فیلمبرداری شد و توانست دیپلم افتخار بهترین کارگردانی را کسب کند. همچنین محسن دارسنج تندیس و لوح سپاس انجمن را برای طراحی چهره پردازی فیلم دریافت کرد و کارن همایونفر نیز برای موسیقی متن فیلم موفق به دریافت جایزه این جشن شد.

فیلم سینمایی «همه چیز برای فروش» داستان انسان هایی است که برای نجات یکدیگر ایثار می کنند.

صابر ابر، مریلا زارعی، مزدک میرعابدینی، محمود نظر علیان، ساعد سهیلی، سارا کاشفی، حسین مسلمی، میثم غنی زاده، سید احمد محمدی و جواد عزتی با حضور حبیب رضایی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

کد مطلب 3735582

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