۲۵۰ نفر در مسابقات قرآنی اوقاف خراسان جنوبی رقابت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن مؤمنی مقدم ظهر دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: مرحله استانی سی و نهمین دوره مسابقات قرآنی اوقاف و امور خیریه از ۲۷ تا ۲۹ مردادماه با حضور ۲۵۰ نخبه قرانی در مرکز استان برگزار می‌شود.

وی عنوان کرد: شرکت‌کنندگان در رشته‌های این دوره از مسابقات شامل حفظ ۵ جزء، حفظ ۱۰ جزء، حفظ۲۰ جزء، حفظ کل، قرائت، ترتیل، معارف، دعاخوانی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

وی با بیان اینکه ۵۰ درصد شرکت‌کنندگان خواهران و ۵۰ درصد برادران هستند، افزود: کمیته‌های استانی و شهرستان تشکیل شده است.

وی با اشاره به برپایی نمایشگاه و فروشگاه محصولات فرهنگی در حاشیه برگزاری این مسابقات ادامه داد: مکان برگزاری مسابقات برادران در مجتمع ایثار و خواهران در مجتمع فرهنگی غدیر خواهد بود.

معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی ادامه داد: نفرات برتر به مسابقات کشوری که اواخر مهرماه در رشت برگزار می‌شود اعزام خواهند شد.

وی افزود: امید است با درخشش نخبگان استان در مسابقات کشوری نمایندگانی برای اعزام به مسابقات بین‌المللی داشته باشیم.

مومنی مقدم به بزرگداشت روز امامزادگان اشاره کرد و افزود: همه شهرستان‌ها در این دهه مبارک برای یکی از امامزادگان حومه مراسم بزرگداشت برگزار کنند.

وی بیان داشت: با برنامه‌ریزی های انجام‌شده امسال بزرگداشت ۱۴ بقعه متبرکه در استان برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی بیان کرد: برگزاری ین مراسمات باهدف معرفی بقعه انجام می‌شود که سال گذشته در این راستا کتاب صاحبان عترت چاپ و توزیع شد.

وی از برپایی نمایشگاه نگین فیروزه‌ای در استان به مناسبت گرامیداشت هفته بزرگداشت امامزادگان خبر داد و افزود: ویژه دهه کرامت کتابچه نگین فیروزه‌ای نیز چاپ و در فضای معنوی امامزادگان بین زائران توزیع خواهد شد.

به گفته وی در این ایام ۸۰۰ قرآن کریم نیز در سطح بقاع متبرکه استان توزیع می‌شود.