  1. استانها
  2. کردستان
۱۸ مرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۵۰

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قروه:

موقعیت مکانی خبرنگاران عامل افزایش سختی کار آنهاست

موقعیت مکانی خبرنگاران عامل افزایش سختی کار آنهاست

قروه- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قروه با اشاره به رصد شرایط مختلف برای انعکاس خبر، بیان کرد: موقعیت مکانی و جغرافیایی در حوزه خبرنگاری تأثیر داشته و عامل افزایش سختی کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عسکری عصر امروز دوشنبه در دیدار با خبرنگاران شهرستان ضمن گرامیداشت روز خبرنگار بر توسعه آگاهی و اطلاع رسانی منطقه تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت شغل خبرنگاری، بیان کرد: خبرنگاران همیشه در تمامی کارها هستند اما هرگز دیده نمی شوند و به همین دلیل هم مورد بی مهری قرار می گیرند.

عسکری تأثیر موقعیت فضای خبری را در کار رسانه مهم خواند و افزود: در شهرستانی چون قروه شغل خبرنگاری باتوجه به شرایط ویژه ای که دارد بسیار سخت تر است و نشر هرگونه خبری امکان دارد ترکش هایی را به همراه داشته باشد.

به گفته وی شهرستان قروه از لحاظ انعکاس خبری به نسبت دیگر مناطق استان چندان وضعیت مناسبی ندارد و همین باعث می شود سختی کار بیشتر شده و متعاقب آن ارزش کار هم بالاتر رود.  

عسکری با بیان اینکه خبرنگار با راستی و درستی، در مقام روشنگری و فرهنگ سازی در حوزه رسانه و جامعه بوده و در جهت استیفای حقوق مردم و لزوم آگاه سازی آنان تلاش می کند، تصریح کرد: خبرنگاران سرمایه های هر جامعه ای هستند و هر خبر و مطلب آنان یک حرکت تأثیرگذار در جامعه است.

کد مطلب 3735608

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها