به گزارش خبرگزاري مهر، اعضا آكادمي جشن خانه سينما اين روزها مشغول تماشاي فيلم هاي ارسال شده براي جشن هستند تا نمايش فيلم ها براي داوران 15 شهريور به پايان برسد و به اين شكل اواخر هفته آينده آرا جمع آوري و نامزدها اعلام شوند.

دور دوم نمايش فيلم ها براي اعضا آكادمي از روز چهارشنبه اول شهريور آغاز شد و از آن زمان تا امروز داوران 21 فيلم را مورد قضاوت قرار داده اند. البته در ميان فيلم هايي كه تا اين مرحله براي داوران به نمايش درآمده اسامي آثاري به چشم مي خورد كه تاكنون تكليف پروانه نمايش عمومي آنها مشخص نشده است. راي گيري براي اين فيلم ها زماني اتفاق مي افتد كه داوران از صدور پروانه نمايش آنها مطمئن شوند.

در ميان 24 فيلمي كه داوران از امروز تا پانزدهم شهريور در مورد آنها قضاوت خواهد كرد، 11 فيلم پروانه نمايش عمومي ندارند. امسال تعداد فيلم هايي كه براي اولين بار در جشن سينماي ايران به نمايش درمي آيد نسبت به سال هاي گذشته بالاتر است، از همين رو تعداد فيلم هاي بدون پروانه نمايش عمومي در مرحله اوليه داوري در مقايسه با سال هاي گذشته بيشتر است.

بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته، داوران راي نهايي را در مورد نامزدهاي اين دوره از جشن تا تاريخ هجدهم شهريور اعلام خواهند كرد. دهمين جشن بزرگ سينماي ايران امسال بيست و يكم شهريور در تالار وحدت برگزار خواهد شد.