اثری هنری که ۲ بار مورد تجلیل رهبر انقلاب قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بسیج، برای اولین بار حضرت آیت الله خامنه ای در یک مراسم عمومی با حضور هزاران نفر از یک اثر هنری تقدیر کرد.

این اثر هنری سرودی دسته جمعی در دیدار بسیجیان با مقام معظم رهبری بود که به محض آغاز سخنرانی، معظم له از این سرود تجلیل کردند.

اسماعیل احمدی که شاعر و خواننده این اثر هنری است می گوید: آنچه سرور و خشنودی مرا بیشتر نمود نامه رسمی بیت بود که برای دومین بار، رهبری با جملاتی ارزشمند این اثر را مورد لطف خود قرار داده بودند.

وی که صله ای نیز بابت این کار هنری دریافت کرده بود ادامه داد: پس از این دو تمجید بی نظیر که هنوز هم بدیلی ندارد بر آن شدم تا این کار را در استدیو خوانده و ضبط کنم که به لطف کارگردان بسیجی محمدعلی مردانی از سفر امام به خراسان شمالی نیز تصاویری تهیه و نهایتا تبدیل به نماهنگی تحت عنوان «یار علمدار» گردید.

فرمایش ولایت در تعریف این اثر:

«سرودی هم که این برادران عزیزِ سرودخوان اجرا کردند، بسیار خوب بود؛ هم مضمون، هم اجرا بسیار خوب و جالب بود»

متن شعر:

ما امت قرآنیم

جا مانده ی یارانیم

در سایه ی تو آقا

چون موج خروشانیم

ما پیرو زهراییم

دل داده ی مولایم

رزمنده ی هر میدان

روشنگر فرداییم

دشمن چه هراسان است

این خطه شیران است

هیات من الذله

این رسم شهیدان است

تا جان به بدن داریم

ما یار علمداریم

خنثی شده هر تحریم

در همت و در کاریم

ما لشگر توحیدیم

صد فتنه به خود دیدیم

در عهد تو ای رهبر

تابنده چون خورشیدیم