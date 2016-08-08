اجرای جشن های دهه کرامت توسط جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی، به مناسبت فرا رسیدن دهه کرامت و گرامیداشت مقام دختر، اعضاء کانون های غنچه های هلال استان اقدام به برپایی جشن های مختلف در مهد کودک و شرکت در جشن بزرگ شکوفه های همت نمودند.

فرزاد کریمیان معاون امور جوانان استان در این خصوص گفت : جشن شکوفه های همت که با همت و کمک خیرین و ادارات استان در لونا پارک ائل گلی تبریز برگزار شد، اعضای جوانان ضمن شرکت به اجرای سرود و استفاده از وسایل تفریحی پارک ائل گولی، ساعاتی را در کنار عزیزان بهزیستی با شادی گذراندند.

وی افزود: همچنین جشن های متنوعی در مهد کودک های دانش اسر، باغ شادونه به همین مناسبت برگزار شد که در آخر به همه عزیزان جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.

همچنین به مناسبت ۱۸ مرداد روز تجلیل از امام زادگان تعدادی از اعضای کانون غنچه های هلال استان با حضور در امام زاده سید حمزه تبریز که با هدف آشنایی کودکان با زندگی و سیره بزرگان دین ضمن زیارت و خواندن فاتحه این روز عزیز را گرامی داشتند.