اردوغان: اتحادیه اروپا در برخورد با ترکیه صادق نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که در صورت برآورده نشدن خواسته های کشورش در مورد برداشته شدن مقررات مربوط به ویزای اروپا برای شهروندان ترک، توافق انجام شده بر سر پناهندگان عملی نخواهد شد.

«رجب طیب اردوغان» در مصاحبه با نشریه فرانسوی لوموند با بیان این مطلب که اتحادیه اروپا در برخورد با ترکیه صادقانه عمل نمی کند، گفت: اگر خواسته های ما تامین نشود، بازگرداندن پناهندگان (از اروپا) دیگر ممکن نخواهد بود.

گفتنی است، «مولود چاوش اغلو» نیز پیشتر در تاریخ ۳۱ جولای در مصاحبه با دیلی فرانکفورتر آلمان گفته بود در صورت برداشته نشدن قانون ویزا برای شهروندان ترک تبار تا ماه اکتبر سال جاری، آنکارا می تواند از توافق انجام شده (بر سر پناهندگان) عقب کشیده و از آن سر باز زند.