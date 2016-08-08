اصحاب رسانه چشم بینا و گوش شنوای جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز و در مراسم روز خبرنگار، فرماندار ویژه شهرستان سقز با بیان اینکه خبرنگاران پل ارتباطی مردم و مسئولین هستند، گفت: هدف مشترک خبرنگاران و مسئولان پیگیری و رفع مشکلات مردم است.

علی اکبر ورمقانی افزود: باید خبرنگاران با رعایت انصاف و عدالت، دقت، سرعت و صحت در ارایه گزارش، مطالب و خبرها در انعکاس دردهای مردم تلاش کنند.

وی با بیان خبرنگاران بخشی از افراد دلسوز، متدین و خدمتگزار جامعه هستند، خاطر نشان ساخت: اصحاب رسانه باید چشم بینا و گوش شنوای جامعه باشند.

ورمقانی با عنوان اینکه، قلم واژه ای مقدس است که در توسعه جوامع نقش دارد، ادامه داد: قشر خبرنگاران به عنوان افرادی قلم به دست همواره در توسعه کشور، نقش آفرینی کرده اند.

وی ادامه داد: داشتن سعه صدر و روحیه انتقاد پذیری مسئولان و ارایه راهکار و انتقادهای سازنده توسط خبرنگاران نقش مهمی در فرایند توسعه شهرستان دارد.

ورمقانی تاکید کرد: مدیران پایگاه های اطلاع رسانی شهرستان سقز، نسبت به گرفتن مجوز برای فعالیت قانونی جهت بهره مندی از مزایای رسانه ای اقدام کنند.

معاون سیاسی فرماندار سقز هم خواستار راه اندازی اتاق خبرنگاران در شهرستان و ثبت نام خبرنگاران در سامانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد.

کامیل کریمیان گفت: به زودی برای توانمند سازی هر چه بیشتر خبرنگاران شهرستان سقز، دوره کاربردی آموزش خبرنگاری با همت مرکز آموزش فنی و حرفه ای سقز برگزار می شود.

داشتن استقلال خبری، بیان واقعیات، رعایت تقوای سیاسی، تولید اخبار و ارایه انتقادهای سازنده از جمله مواردی بود که توسط مسئولان عنوان شد.

در پایان لوح تقدیر و هدایایی به خبرنگاران فعال در شهرستان سقز داده شد و از آنها تجلیل به عمل آمد.