اعزام ۴۰ نفر از مددجویان کمیته امداد استان همدان به عتبات عالیات

علی اکبر مرادی در گفتگو با مهر از اعزام ۴۰ مددجوی تحت حمایت این نهاد به عتبات عالیات خبر داد و گفت: سفر زیارتی عتبات عالیات هدیه رئیس کمیته امداد کشور به مددجویان تحت حمایت این نهاد در اردوی سفیران فرهنگی مشهد مقدس بوده که در قالب یک کاروان زیارتی برای سفری ۷ روزه ساماندهی شدند.

وی با بیان اینکه افراد اعزامی به سفر معنوی عتبات عالیات متشکل از خواهران طلبه و زنان سرپرست خانوار تحت حمایت امداد است، گفت: این مددجویان در طول سفر یک هفته ای خود به شهرهای نجف اشرف، کربلای معلی و کاظمین عزیمت کرده و همچنین از اماکن و بقاع متبرکه زیارت می کنند.

مرادی اظهار داشت: سال گذشته نیز ۸۲ مددجوی تحت حمایت کمیته امداد استان همدان به سفر زیارتی عتبات عالیات اعزام شده اند.

وی در تبیین اهداف کمیته امداد از اجرای طرح های زیارتی برای مددجویان، تقویت باورهای دینی، ایجاد روحیه نشاط و شادابی معنوی و دینی در بین خانواده های مددجو را از جمله آن ذکر کرد و گفت: برگزاری اردوهای زیارتی زمینه شکوفایی و رشد و تعالی خانواده ها به ویژه جوانان را فراهم می کند.

مرادی عنوان کرد: در سال گذشته ۱۰ نفر از نخبگان قرآنی تحت حمایت این نهاد برای حضور در جشنواره قرآنی به مشهد مقدس اعزام شدند.

مدیر فرهنگی کمیته امداد استان همدان یادآور شد: کمیته امداد با شعار و هدف توانمند سازی در دو بخش اقتصادی و فرهنگی خانواده ها در کیفیت بخشی به زندگی جامعه هدف خود تلاش می کند و این اردوها به توانمندی فرهنگی و اعتقادی مددجویان کمک خواهد کرد.