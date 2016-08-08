اعلام برنامه دیدار روحانی، پوتین و علی اف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهوری روسیه جهت دیدار با روسای جمهور ایران و جمهوری آذربایجان وارد باکو شد.

به گفته «یوری یوشاکوف»، دستیار رئیس جمهوری روسیه، اعلام کرد «پوتین» در ابتدا، دیداری دوجانبه و جداگانه با روسای جمهور ایران و آذربایجان خواهد داشت و پس از آن، هر سه رئیس جمهور، جلسه ای مشترک با یکدیگر خواهند داشت.

گفته می شود چنین سبک مذاکره ای بین سه رهبر یاد شده برای نخستین بار در حال انجام است و پیشنهاد دهنده این سبک مذاکره نیز «الهام علی اف»، رئیس جمهور آذربایجان معرفی شده است.

«یوشاکوف» با بیان اینکه موضوعات زیادی برای بحث میان رهبران سه کشور وجود دارد، گفت: هر سه کشور همسایه هستند و با مشکلات مشابهی شامل بحران اقتصاد جهانی، موقعیت (بحرانی) در نزدیکی مرزهای سه کشور به خصوص در نزدیکی افغانستان و بطور کلی خاورمیانه و مساله مبارزه با تروریسم دست به گریبان هستند.

وی همچنین افزود: پس از این دیدارها، هر سه رئیس جمهور اقدام به صدور بیانیه ای مشترک در مورد حوزه های (مورد توافق) همکاری صادر خواهند کرد.

گفتنی است، همچنین قرار است وزرای خارجه سه کشور ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه در پایان این دیدارها بیانیه ای مشترک صادر کنند.