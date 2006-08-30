حداكثر در 2 سال آينده مشكل بيكاري خانواده هاي ايثارگر برطرف مي شود

محمد جواد محمدي زاده استاندار خراسان رضوي در گفتگو با خبرنگار "مهر" در مشهد با بيان اين مطلب افزود : در مجموع 9 هزار و 405 نفر از خانواده هاي معزز شهدا و جانبازان بيكار هستند كه از اين تعداد هزار و 814 نفر فارغ التحصيل دانشگاهي و 3 هزار و 917 نفر ديپلم و زيرديپلم هستند.

وي اظهار داشت : با توجه به اينكه امسال ايجاد شغل 110 هزار نفر از طريق بنگاههاي زودبازده جزو برنامه هاي استان است اميدواريم مشكل 9 هزار و 400 نفر خانواده ايثارگر نيز برطرف گردد كه اين نيز به اراده مديران و پيگيري آنان برمي گردد كه از طريق وام ، استخدام دولتي و حمايت هايي همچون آموزش و مهارت مشكل بيكاري را مرتفع كنند .