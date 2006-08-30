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۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۶:۰۱

استاندار خراسان رضوي در گفتگو با مهر:

حداكثر در 2 سال آينده مشكل بيكاري خانواده هاي ايثارگر برطرف مي شود

حداكثر در 2 سال آينده مشكل بيكاري خانواده هاي ايثارگر برطرف مي شود

ظرف يك يا 2 سال آينده سازمان هاي مختلف بايد همه تلاش خود را جهت رفع معضل بيكاري فرزندان خانواده هاي ايثارگر و جانباز مبذول دارند.

محمد جواد محمدي زاده استاندار خراسان رضوي در گفتگو با خبرنگار "مهر" در مشهد با بيان اين مطلب افزود : در مجموع 9 هزار و 405 نفر از خانواده هاي معزز شهدا و جانبازان بيكار هستند كه از اين تعداد هزار و 814 نفر فارغ التحصيل دانشگاهي و 3 هزار و 917 نفر ديپلم و زيرديپلم هستند.

وي اظهار داشت : با توجه به اينكه امسال ايجاد شغل 110 هزار نفر از طريق بنگاههاي زودبازده جزو  برنامه هاي استان است اميدواريم مشكل 9 هزار و 400 نفر خانواده ايثارگر نيز برطرف گردد كه اين نيز به اراده مديران و پيگيري آنان برمي گردد كه از طريق وام ، استخدام دولتي و حمايت هايي همچون آموزش و مهارت مشكل بيكاري را مرتفع كنند .

وي خاطرنشان كرد : آمار بيكاران بسيجي استان نيز 31 هزار و 149 نفر است كه از طريق قانون جامعي كه در مجلس به تصويب رسيد اميدوارم بسيجيان كه سالها در سنگر دفاع از انقلاب فعاليت كردند با مشكل بيكاري مواجه نشوند.

کد مطلب 373572

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