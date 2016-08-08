سرپرست باشگاه استقلال به بازیکنان دلداری داد/نگران سه بازی نباشید

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا افتخاری که از روز یکشنبه به عنوان سرپرست باشگاه استقلال معرفی شده بود عصر امروز در تمرین آبی پوشان حضور پیدا کرد و قبل از شروع تمرین، جلسه ای را با بازیکنان و در حضور پندار توفیقی و مسعود معینی برگزار کردند.

سرپرست باشگاه استقلال در این جلسه ضمن تشکر از بازیکنان و کادر فنی به خاطر تلاشی که در سه دیدار گذشته در لیگ شانزدهم انجام دادند گفت: مطمئن باشید روزهای خوبی در پیش است و با وحدت و همدلی بین مجموعه استقلال وجود دارد روزهای خوبی را در پیش خواهیم داشت.

افتخاری افزود: عملکرد شما در بازیهای آینده تاثیر بسزایی در لیگ برتر خواهد داشت و ما هم تلاش می کنیم تا شما با آرامش کامل لیگ را ادامه داده و پیروزی های پی در پی را کسب کنید.

وی در پایان ادامه افزود: نگران سه بازی گذشته نباشید زیرا هنوز در ابتدای لیگ هستیم و مطمئنم شما در دیدارهای آینده موفق خواهید بود و می توانید دل هوادران استقلال را شاد کنید.