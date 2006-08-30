كاسه ساز درباره آخرين فعاليت هاي هنري خود به خبرنگار مهر گفت: "فيلمنامه "چشم‌هاي زرد" پليسي است و مذاكرات لازم براي ساخت و ارائه آن به جشنواره فيلم پليس صورت گرفته است. البته نتيجه نهايي تا چند روز آينده مشخص مي شود. چون فيلم بايد تا اول آذر براي حضور در جشنواره امسال آماده شود."



وي در ادامه درباره ديگر فعاليت هاي خود توضيح داد: "در حال حاضر مشغول نگارش فيلمنامه اي با عنوان "تانسائو" هستم كه درباره يك ورزش رزمي چيني است و معني خواستن را مي دهد. اين ورزش به يكي از فنون رزمي با عنوان وين چونگ مي پردازد كه فن مورد استفاده بروس لي بوده و البته طي سال هاي گذشته با تغييراتي مواجه و به نوعي مدرن شده است."



اين كارگردان درباره آغاز توليد اين سريال يادآور شد: "ما براي ساخت اين مجموعه تلويزيوني از فيروز قهرماني دعوت كرده ايم كه جزو بنيانگذاران اين ورزش در ايران محسوب مي شود. بر اساس برنامه ريزي مرحله پيش توليد اين سريال از ماه مبارك رمضان آغاز مي شود و مجموعه تلويزيوني "تانسائو" به سفارش شبكه دو سيما در قالب 13 قسمت 45 دقيقه اي توليد خواهد شد."



كاسه ساز در ادامه به وضعيت اكران عمومي "پروانه اي در مه" اشاره كرد و گفت: "اين فيلم جزو آثار شركت كننده در بخش مسابقه جشن خانه سينماست كه فردا براي اعضا هيات داوران به نمايش درمي آيد. همچنين مذاكرات لازم براي اكران عمومي با شبكه دو سيما به عنوان سرمايه گذار صورت گرفته و فيلم براي دريافت مجوز اكران عمومي به وزارت ارشاد فرستاده شده است. پس از دريافت مجوز تلاش براي اكران فيلم آغاز مي شود."



فيلم سينمايي "پروانه اي در مه" نگاهي تازه به ژانر دفاع مقدس دارد و داستان زني به نام مهرانه را روايت مي كند كه در يكي از كوهستان هاي شمالي زندگي مي كند و به زعم اطرافيانش سال ها پيش همسرش شهيد شده است، اما مهرانه اعتقاد دارد او زنده است و منتظر بازگشتش به خانه است.



عسل بديعي، كيهان ملكي، برزو ارجمند، زهره صفوي و عبدالرضا زهره كرماني بازيگران اصلي اين فيلم هستند. همچنين مصطفي احمديان مدير فيلمبرداري، بهرام دهقاني تدوينگر، ابراهيم اصغري مدير توليد، ستار اوركي آهنگساز و حبيب‌اله كاسه‌ساز تهيه كننده اين فيلم هستند.