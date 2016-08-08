نام «شهرام امیری» در ایمیل های محرمانه «هیلاری کلینتون» وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، یک سناتور آمریکایی امروز در سخنانی وجود نام جاسوس آمریکایی اعدام شده در ایران را در میان ایمیل های شخصی وزیر خارجه سابق آمریکا مورد تأیید قرار داد.

این خبرگزاری در این باره اعلام کرد: «تام کاتن» سناتور آمریکایی امروز در سخنانی از وجود نام «شهرام امیری» در میان ایمیل های شخصی و محرمانه «هیلاری کلینتون» وزیر خارجه سابق آمریکا و نامزد کنونی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آتی سخن گفته است.

«تام کاتن» در این باره گفت: نام «شهرام امیری» در ایمیل های محرمانه ای که میان «هیلاری کلینتون» وزیر خارجه سابق آمریکا و مشاورانش دست به دست می شد، ذکر شده و در سِروِر خصوصیِ وی نیز ذخیره شده است.

کاتن در مصاحبه خود با شبکه سی بی اِس در این باره افزود: شما («هیلاری کلینتون») نام دانشمند ایرانی که به تازگی اعدام شده است را در ایمیل های شخصیِ خود برده اید.

وی خاطر نشان کرد: در ایمیل هایی که بر سِروِر شخصی هیلاری کلینتون ذخیره سازی شده است، گفت و گو هایی میان مشاوران وی درباره شهرام امیری به انجام رسیده است.

این سناتور جمهوریخواه در ادامه گفت: این امر نشان می دهد که چقدر کلینتون در نگهداری چنین اطلاعات حساس و مهمی بی احتیاطی و بی مبالاتی کرده است. چنین اطلاعاتی فوق محرمانه است و نمی بایست به این شکل توسط کلینتون مورد نگهداری قرار می گرفت.

گفتنی است، روز گذشته «محسنی اژه ای» سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود که «شهرام امیری» فیزیک دان ایرانی پس از اثبات جرم جاسوسی هسته ای برای آمریکا و تأیید حکم وی در دادگاه بدوی و عالی ایران به اعدام محکوم شده و این حکم در مورد وی به اجرا درآمده است.