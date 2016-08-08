شورای شهر شیراز برای پاداش قهرمانان ورزشی بهتر از دور قبل عمل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کمال پاک فطرت بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه جلسه شورای شهر شیراز در جمع خبرنگاران گفت: البته نباید فراموش کنیم وضعیت شهرداری در حال حاضر مناسب نیست.

وی ادامه داد: اگر ما شرایط اقتصادی مناسب داشتیم به طور حتم چندین برابر این میزان برای قهرمانان ورزشی به خصوص المپیک کمک می کردیم.

این عضو شورای شهر شیراز بیان کرد: در عین حال هیچ دستگاهی به اندازه شورای چهارم برای حمایت از ورزشکاران اقدامی نکرده است چراکه تاکنون برای کسب سهمیه برای آقای نوروزی ۳۰ میلیون اعطا کرده است.

پاک فطرت افزود: امید نوروزی و همه ورزشکاران پارالمپیکی مان از ورزشکاران با ارزش و الگوهای ما هستند و برای همه آنها احترام ویژه قائلیم و هرگونه حمایت از این ورزشکاران و قهرمانان وظیفه همگانی می دانیم.