به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فضلی در بیست و دومین جلسه کمیته علمی، پژوهش و فناوری افزود: دستور جلسه امروز ابتدا رسیدگی به وضعیت طرح هایی است که در چارچوب اولویت های پژوهشی قرار دارند و باید برای عقد قرار داد هر چه سریعتر اقدامات لازم انجام شود و دوم رسیدگی به وضعیت طرح های است که با توجه به اولویت بندی موضوعات طرح های پیشنهادی در چارچوب هیچ یک از این اولویت ها قرار نگرفته اند.

وی با اشاره به انتقاد وارد بر مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی مبنی بر کندی کار در حوزه پژوهش گفت: حقیقت این است که مسئولیت ما مطابق با اختیاراتمان نیست و انعقاد قرار داد با یک طرح با بروکراسی طولانی روبروست پیشنهاد من این است که نظام نامه بازنگری شود. با این حال تمام تلاش ما در جهت رفع موانع و تسریع امور است.

فضلی همچنین به اهمیت صورتجلسه کمیته علمی، پژوهش و فناوری به عنوان یک سند علمی و مالی اشاره کرد وبا بیان اینکه بروکراسی اداری سرعت انجام پژوهش ها را کاهش می دهد، افزود: باید دقت شود این صورتجلسه با دقت، غیر مخدوش و قابل ارائه تنظیم شود.

گفتنی است در این جلسه ارائه کنندگان برخی از طرح های پژوهشی که مورد تایید مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی قرار گرفته بود حضور داشتند تا ضمن ارائه طرح در خصوص نحوه عقد قرارداد و رفع موانع موجود مذاکرات لازم صورت گیرد.