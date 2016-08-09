به گزارش خبرگزاری مهر، امیررضا یوسفیان گفت: تمرکز مدیریت ارزش در شهرداری نهاوند بر سه اصل اهداف، اولویت و ایجاد راهکارهای جایگزین استوار است و بهبود بازدهی یکی از ویژگی‌های مدیریت ارزش در اجرای پروژه‌های شهری است.

وی ادامه داد: در مدیریت ارزش با تشخیص هزینه‌های غیرضروری و ارائه فاکتورهای راهبردی، پروژه‌ها هدفمند هدایت می‌شود و از اهداف اصلی این مهندسی بهینه‌سازی زمان برای رسیدن به بهره‌برداری، بدون افزودن بر هزینه‌ها یا کاستن از کیفیت کار است.

وی مدیریت شهری را به‌عنوان یکی از نهادهای خدمت رسان نیازمند بهره‌گیری از مهندسی ارزش در حوزه عمرانی و حمل‌ونقل دانست و افزود: این مهندسی به‌عنوان رویکرد کارگروهی، سیستماتیک و خلاقانه و باهدف ارتقای ارزش یک پروژه از طریق کاهش هزینه و افزایش طول عمر طرح و افزایش کیفیت به اجرا درمی‌آید که در این راستا حذف هزینه‌های غیرضروری نیز پیش خواهد رفت.

وی با اشاره به‌ضرورت استفاده از این نوع مدیریت گفت: استفاده از این دیدگاه در طرح‌های خدماتی به‌عنوان یک تعهد و ضرورت است و خدمت به شهروندان و کسب رضایت آنان، تأمین منافع جمعی، حفظ محیط‌زیست و بهبود محیط شهری، توسعه پایدار و آبادانی شهر جزو وظایف اساسی آن است.

شهردار نهاوند بابیان اینکه رفع اغتشاشات بصری شهر نهاوند و ارتقا مبلمان شهری در دستور کار است، گفت: زیبایی سیمای شهری نهاوند از دغدغه‌های اساسی مدیریت شهری است.