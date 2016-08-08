آموزه های دینی ما به زن و مرد یکسان احترام گذاشته است

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین دوره جایزه ادبی پروین اعتصامی عصر امروز با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزیدگان خود را معرفی کرد.

در این مراسم مهدی قزلی در سخنانی از بررسی ۸ هزار و ۹۷۵ اثر در شش حوزه در این جایزه خبر داد و گفت: پایه تربیت بیشتر در اختیار بانوان است و خوشحالم که بانوان اهل قلم امروزه در کمیت تولید اثر همپای مردان شده و نسبت یک به سی قبل از انقلاب را به نسبت یک به یک مبدل کرده اند.

همچنین در این مراسم محمدعلی مهدوی راد دبیر علمی این جایزه نیز در سخنانی با اشاره به نگاه کلام وحی به زنان گفت: خداوند به انسان کرامت گذاشته و میان زن و مرد تفاوتی قائل نشده و در کلام خود از زنان کریمانه یاد کرده است.

وی همچنین گفت: آموزه های دینی ما هرگز از شأن زنان نکاسته و به زن و مرد یکسان احترام گذاشته و به هر دوی آنها مسئولیت داده است. امیدوارم آنان که به نام دین حرف می زنند نیز این مسئولیت را در خود احساس کنند و مسئولانه تر به اظهار نظر بپردازند.

دیگر سخنران این مراسم نیز علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.

وی در سخنان خود خطاب به حضار در این مراسم عنوان کرد: شاید شما هم مانند من حسرت بخورید که چرا دوران نوابغی مانند فردوسی و حافظ را درک نکردیم و پاسخ سئوالهایتان را درباره آنها نیافته ایم و شاید هم گاهی به خود ببالید که هم عصر پروین و شهریار و بهار هستید و اشعارشان را فهمیده اید.

جنتی ادامه داد: پروین اعتصامی شاعره نادره روزگار ما بود که هم ویژگی شاعران گذشته را داشت و هم مسائل روز جامعه را درک می کرد. او نگران دیگران و جامعه خود بود و آینده روشنی را پیش روی آنها در دست ترسیم داشت. افسوس که روزگار به او فرصت نداد تا نگاهش را قوت بیشتری ببخشد با این همه باید او را بزرگترین شاعره فارسی زبان در همه اعصار دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: آنچه امروز در جامعه به آن نیاز داریم گفتگو و تعامل دو سویه است تا بر مبنای آن بستری برای حل مسائل فراهم شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین به زن ایرانی اشاره کرد و گفت: پروین اعتصامی زن ایرانی را در دل خانواده معرفی می کند و او را تبلور مهربانی، شور، نشاط و زندگی می داند. او از زن ایرانی می خواهد تا خود را به زیور دانش بیاراید و با تاکیه بر خرد و دانش، خود را به تکامل برساند.

وی در پایان نیز گفت: تاریخ ادبیات ایران ثابت کرده که ماندگاری ربطی به جنسیت ندارند. جایزه ادبی پروین اعتصامی نیز پاسخی است به حضور شاخص زنان در ادبیات معاصر ما و اقبالی که به آنان و فعالیت هایشان وجود دارد.