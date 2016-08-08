به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که با هدف بررسی زمینه های هماهنگی و همکاری بین بخشی و به منظور بحث و هم اندیشی پیرامون نقش معاونت در «تقسیم کار ملی مقابله با آسیب های اجتماعی» تشکیل شده بود، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به نشست های برگزار شده در حضور مقام معظم رهبری با موضوع آسیب های اجتماعی اظهار داشت: بررسی و پیگیری این موضوع به استناد «تقسیم کار ملی مقابله با آسیب های اجتماعی» از این پس به طور جدی در دستور کار معاونت قرار خواهد گرفت.

وی افزود: «تقسیم کار ملی مقابله با آسیب های اجتماعی» با هدف انجام اقدامات عاجل و ضربتی و عملیاتی و فوق العاده در خصوص 19 عنوان از آسیب های اجتماعی احصا شده و اولویت دار، در شورای اجتماعی کشور مصوب گردیده و اتخاذ رویکرد پیشگیرانه در سطوح مختلف در اجرای این طرح از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به دنبال تصویب این طرح، کلیه دستگاههای عضو این شورا مکلف شده اند در اسرع وقت نسبت به تشکیل ستاد مقابله و پیشگیری از آسیب های اجتماعی در دستگاه متبوع خود اقدام نمایند.

مولاوردی ادامه داد: معاونت امور زنان و خانواده نیز در 11 عنوان از آسیب های احصا شده، به عنوان دستگاه همکار یا دستگاه معین در کنار دستگاههای اصلی مکلف به ایفای نقش ستادی گردیده و لذا به عنوان یکی از اعضای اصلی شورای اجتماعی کشور به تشکیل ستاد مقابله با آسیب های اجتماعی حوزه زنان و خانواده مبادرت نموده است که هر دو ماه یک بار گزارش اقدامات خود را به شورای اجتماعی کشور ارائه خواهد داد.

در این جلسه که با حضور اعضای این ستاد مشتمل بر معاونین، مدیران و روسای گروهها و چند تن از کارشناسان معاونت امور زنان و خانواده برگزار شد چگونگی همکاری با دستگاههای متولی مشخص شده و مقرر گردید تا فرایند این همکاری به شکل دقیق و با سرعت بیشتر تعریف شود. از دیگر مصوبات این ستاد، تعیین برش استانی هریک از آسیب های احصاء شده در اطلس وضعیت زنان و خانواده است. تعیین مناطق اولویت داربه عنوان مناطق هدف و هماهنگی های لازم با دستگاههای اصلی مداخله گر در حیطه آسیب مورد نظر، از دیگر مصوبات این جلسه بود.

همچنین نظر به برگزاری سلسله نشستهای منطقه ای معاونت امور زنان و خانواده در هشت استان با هدف ترویج همکاری های شبکه ای و با ارائه آموزش های لازم به سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه زنان و خانواده، مقرر گردید که فرایند استفاده از ظرفیت فراهم شده در جهت استفاده از توان این سمن ها برای مقابله با آسیب های اجتماعی در چارچوب رویکرد اجتماع محور تعریف شده و اهتمام لازم در جهت عملیاتی شدن طرح تقسیم کار ملی با تاکید بر گروه های مختلف زنان، به عمل آید.