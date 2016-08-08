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۱۸ مرداد ۱۳۹۵، ۱۹:۴۵

گزارش تمرین تیم فوتبال پرسپولیس؛

حضور رضاییان در تمرین سرخپوشان و برگزاری جلسه فنی

حضور رضاییان در تمرین سرخپوشان و برگزاری جلسه فنی

مدافع پیشین تیم فوتبال پرسپولیس امروز در محل تمرین سرخ‌پوشان حضوز پیدا کرد تا مقدمات بازگشتش به پرسپولیس را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که روز پنجشنبه در هفته چهارم لیگ برتر به مصاف صبای قم خواهد رفت، تمرینات جدی خود برای این مسابقه را از امروز آغاز کرد.

سرخ‌پوشان پیش از آغاز تمرین در جلسه فنی شرکت کردند و سپس به سالن وزنه رفتند تا برنامه‌های تمرینی‌شان را پیگیری کنند.

رامین رضاییان مدافع پیشین پرسپولیس هم که این‌روزها بحث بازگشتش به جمع سرخ‌پوشان مطرح است، در ورزشگاه شهید کاظمی حاضر شد و با بازیکنان و کادر فنی دیدار و گفتگو کرد.

هواداران هم ابتدا اجازه ورود به محل تمرین را  پیدا نکردند.

کد مطلب 3735789

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