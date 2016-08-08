رشد ۱۷ درصدی تخلیه و بارگیری کالا در بندر لنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، محمود صابری با ارائه گزارشی از عملکرد چهار ماهه نخست سال ۹۵ در بندر تجاری لنگه، گفت: در این مدت، ۲۶۴ هزار و ۲۱۳ تن انواع کالای نفتی و غیر نفتی در این بندر تخلیه و بارگیری شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: از این میزان، ۲۶۳ هزار و ۵۵۸ تن مربوط به کالاهای غیر نفتی و ۶۵۵ تن مربوط به کالاهای نفتی است که در بخش غیر نفتی ۱۸ درصد افزایش تخلیه و بارگیری به انجام رسید.

صابری از افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی در بندر تجاری لنگه خبر داد و افزود: طی مدت یاد شده ۱۵۰ هزار و ۹۸ تن کالا از طریق این بندر به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد افزایش داشته است.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی لنگه اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۷۱ هزار و ۵۳۴ تن کالای غیر نفتی از طریق شناورهای دریایی به بندر لنگه وارد شد. طی سالجاری ۲۶ هزار و ۲۵۸ تن انواع کالا بویژه خودروی سواری از این بندر ترانزیت شد.

صابری، خودروی سواری، برنج، شکر، گندم، روغن خوراکی، سویا، میوه و تره بار، مواد معدنی، پارچه و الیاف را عمده کالاهایی اعلام کرد که از مبدا یا به مقصد امارات عربی متحده، کشورهای آسیای میانه و عراق وارد، صادر و یا ترانزیت شده است.

وی از کابوتاژ ۱۳ هزار و ۴۱۳ تن انواع کالاهای غیر نفتی و ثبت افزایش ۷۲ درصدی این بخش از عملیات بندری سخن به میان آورد.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی لنگه اظهار داشت: امسال ۶۴۳ تن صادرات و ۱۲ تن واردات کالاهای نفتی در این بندر به ثبت رسید که کاهش ۵۸ درصدی واردات نفتی در مقایسه با مدت مشابه را نشان می دهد.

صابری تصریح کرد: طی ۴ ماهه نخست سالجاری، ۲۵ هزار و ۳۱۸ نفر در مسیرهای دریایی ایران به مقصد کشورهای حوزه خلیج فارس و بالعکس از طریق بندر لنگه جابجا شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشانگر رشد ۱۹ درصدی است.

این مقام مسئول همچنین از رشد ۸۶ درصدی عملیات جابجایی کالاهای کانتینری در بندر لنگه خبر داد و خاطرنشان کرد: طی این مدت تخلیه و بارگیری ۲۸۸ TEUدر این بندر به ثبت رسید.