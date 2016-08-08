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۱۸ مرداد ۱۳۹۵، ۲۰:۱۲

مدیرکل منابع طبیعی مازندران - نوشهر:

۸۰۰۰ هکتار از شمشادستان‌های غرب مازندران خسارت دیده است

۸۰۰۰ هکتار از شمشادستان‌های غرب مازندران خسارت دیده است

نوشهر - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-نوشهر گفت: تاکنون بیش از هشت هزار هکتار از مناطق دارای پوشش شمشاد خسارت‌دیده‌اند و سطح بیش از سه هزار و ۵۰۰ هکتار نیز در آستانه بحران جدی است.

سید وجیه الله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل ستاد مدیریت بحران در فرمانداری‌های غرب استان مازندران از تشکیل این ستاد در فرمانداری نوشهر قدردانی کرد و گفت: متأسفانه آفت شب‌پره شمشاد بسیار سریع در حال تکثیر بوده و ستاد مدیریت بحران استان باید هر چه سریع‌تر ورود پیدا کند تا نسبت به مقابله با انتشار و از بین بردن این آفت اقدام شود.

وی تأکید کرد: اگر با همین جدیت و امکانات بیشتر ورود پیدا کنیم می‌توانیم جلوی ورود آفت را به جنگل بگیریم.

مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران خاطرنشان کرد: هنوز محدوده خسارت آفت شب‌پره در منطقه جلگه‌ای قرار داشته و به مناطق جنگلی نرسیده است.

موسوی میرکلائی با اشاره اقدامات مؤثر برای مقابله با این آفت عنوان کرد: برای مقابله با این آفت، کارشناسان آفت‌کش ترکیبی «دویلینگ» و «بی تی تی» را پیشنهاد دادند که در پارک سی‌سنگان آزمایش‌شده و علائم مثبتی از کنترل در برابر این آفت سریع الانتشار از خود نشان داده است.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه سطح کار بسیار وسیع است و سرعت گسترش بالاست به‌ناچار کارشناسان گیاه‌پزشکی ما پیشنهاد استفاده از ۳ نوع سم را دادند که برای این کار سم «سایمرپترین» در اولویت اول و «دلتا مترینگ» و «آلترین» در اولویت‌های بعدی قرار دارند و می‌تواند استفاده شود.

وی اضافه کرد: سرعت زادوولد بسیار این آفت به نحوی است که به‌ناچار مجاب به استفاده از مبارزه بیولوژیکی هستیم تا بتوانیم جلوی این انتشار را به خود سطح جنگلی بگیریم.

کد مطلب 3735816

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