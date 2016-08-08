سید وجیه الله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل ستاد مدیریت بحران در فرمانداری‌های غرب استان مازندران از تشکیل این ستاد در فرمانداری نوشهر قدردانی کرد و گفت: متأسفانه آفت شب‌پره شمشاد بسیار سریع در حال تکثیر بوده و ستاد مدیریت بحران استان باید هر چه سریع‌تر ورود پیدا کند تا نسبت به مقابله با انتشار و از بین بردن این آفت اقدام شود.

وی تأکید کرد: اگر با همین جدیت و امکانات بیشتر ورود پیدا کنیم می‌توانیم جلوی ورود آفت را به جنگل بگیریم.

مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران خاطرنشان کرد: هنوز محدوده خسارت آفت شب‌پره در منطقه جلگه‌ای قرار داشته و به مناطق جنگلی نرسیده است.

موسوی میرکلائی با اشاره اقدامات مؤثر برای مقابله با این آفت عنوان کرد: برای مقابله با این آفت، کارشناسان آفت‌کش ترکیبی «دویلینگ» و «بی تی تی» را پیشنهاد دادند که در پارک سی‌سنگان آزمایش‌شده و علائم مثبتی از کنترل در برابر این آفت سریع الانتشار از خود نشان داده است.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه سطح کار بسیار وسیع است و سرعت گسترش بالاست به‌ناچار کارشناسان گیاه‌پزشکی ما پیشنهاد استفاده از ۳ نوع سم را دادند که برای این کار سم «سایمرپترین» در اولویت اول و «دلتا مترینگ» و «آلترین» در اولویت‌های بعدی قرار دارند و می‌تواند استفاده شود.

وی اضافه کرد: سرعت زادوولد بسیار این آفت به نحوی است که به‌ناچار مجاب به استفاده از مبارزه بیولوژیکی هستیم تا بتوانیم جلوی این انتشار را به خود سطح جنگلی بگیریم.