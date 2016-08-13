«تأسیس خانه مطبوعات فارس» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «تاسیس خانه مطبوعات فارس» پژوهشی از سوی سیروس رومی، نویسنده، روزنامه نگار و پژوهشگر مطبوعات است که همزمان با گرامیداشت هفته خبرنگار در شیراز از سوی انتشارات نوید چاپ و منتشر شد. «تاسیس خانه مطبوعات فارس» نهمین کتاب از مجموعه آثار رومی است که در قالب پژوهش در باب مطبوعات فارس نوشته و منتشر شده است .

این پیشکسوت روزنامه نگاری فارس که تاکنون ۱۰ عنوان کتاب در باب مطبوعات فارس به چاپ رسانده در این کتاب نیز به کند و کاو در جغرافیای رسانه ای استان زادگاه و محل اقامت خود پرداخته است.

در کتاب «تاسیس خانه مطبوعات فارس» که نویسنده آن را به دکتر محمدحسین همافر و عبدالامیر عطایی به دلیل تاثیر در ساماندهی خانه مطبوعات فارس تقدیم کرده، سیروس رومی افزون بر اشاره به سابقه تشکل های مطبوعاتی، روند تشکیل خانه مطبوعات فارس را به خواننده ارائه می دارد و در بخش های بعدی کتاب از دوره اول تا چهارم خانه مطبوعات فارس را به تفکیک به جستجو و تحقیق می پردازد.

نویسنده کتاب های سه گانه تاریخ مطبوعات فارس که به بررسی این مطبوعات در دوره های قاجار، رضاشاه و محمدرضا شاه پرداخته در تازه ترین اثر پژوهشی خود ضمن اشاره به بیانیه ها و اساسنامه خانه مطبوعات فارس، اسامی اعضای خانه مطبوعات، شورای مرکزی چهار دوره و اسناد آن را منتشر کرده است.

در بخش پایانی کتاب «تاسیس خانه مطبوعات فارس» نویسنده با گردآوری تصاویری از جلسات اعضای خانه مطبوعات، اسنادی نیز از بریده های جراید و نامه نگاری های این خانه گرد آورده است.

نویسنده در مقدمه کتاب «تاسیس خانه مطبوعات فارس» به این موضوع اشاره می کند که «با وجودی که صاحب این قلم خانه مطبوعات را ساماندهی کرده و از تمام فعالیت های آن آگاه است، بیشترین تکیه بر مقالات و اخبار چاپ شده در مطبوعات شیراز بوده تا به بیراه نروم و جز یک دو مورد شخصا وارد موضوع نشدم تا احساسم، واقعیت ها را نپوشاند.» در ادامه آورده که «کتاب تنها در برگیرنده چهار دوره اول خانه مطبوعات فارس از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ است.»

استاد سیروس رومی در زمینه مطبوعات فارس صاحب ۱۰ اثر در قالب کتاب های پژوهشی است که از آن جمله می توان به فهرست مطبوعات فارس، تاریخ نشریات پزشکی شیراز، شناسنامه مطبوعات فارس از آغاز تا امروز، شوخ طبعی در مطبوعات شیراز و تاریخچه مطبوعات فارس اشاره کرد.

این چهره مطبوعاتی استان فارس سه عنوان کتاب دیگر با نام های «زنان روزنامه نگار شیراز»، «دستان شیراز» و «شعر زنان شیراز» در دست انتشار دارد. این در حالیست که از نویسنده این اثر، همزمان کتاب «دختران ایران»(نخستین نشریه زنان شیراز) هم به بازار نشر آمد.

شناسه کتاب:

عنوان کتاب: تاسیس خانه مطبوعات فارس

نویسنده: سیروس رومی

موضوع: مطبوعات-ایران-فارس

ناشر: نوید شیراز

محل نشر: شیراز

نوع کتاب: تالیف

زبان اصلی: فارسی

قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان

شمارگان چاپ نخست: ۱۰۰۰نسخه

تعداد صفحات : ۱۷۶ صفحه

تاریخ نشر اول : ۱۳۹۵

شابک : ۴-۵۶۳-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸