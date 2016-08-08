معنای واقعی فرهنگ عاشورایی و مقاومت توسط قلم تبیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عیسی زاده عصر امروز دوشنبه در همایش تجلیل از خبرنگاران دزفول که به مناسبت ۱۷ مرداد در سالن همایش اداره ارشاد این شهرستان و با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، اظهار کرد: یکی از قشرهای فرهیخته که همواره تاریخ ساز بوده اند خبرنگاران هستند.

وی با بیان اینکه پیدایش عرصه خبر به دوران انقلاب صنعتی برمی گردد، افزود: اگر بخواهیم عمیق تر به این موضوع توجه کنیم باید گفت خبرنگاری ریشه در اعماق تاریخ دارد چه بسا تمام نوشته ها، حماسه ها و تصاویری که توسط پادشاهان و اطرافیان آنها در طول هزاران سال گذشته نوشته شده نوعی اعتراض به فضای جامعه خود و روشنگری بوده است.

معاون سیاسی و انتظامی فرماندار دزفول گفت: شهید محمود صارمی جان خودرا برای آگاهی رساندن فدا کرد و در بدترین شرایط جنگی حضور پیدا کرد. شهید آوینی نیز در طول هشت سال دفاع مقدس با قلم خود فرهنگ زیبای مقاومت در جبهه های جنگ را به جهانیان نشان داد.

عیسی زاده عنوان کرد: یکی از سخت ترین میراث ها از آن خبرنگاران است چرا که از طرفی باید میراث ۱۰ هزار ساله را به دوش بکشند از طرفی باید به آیات قرآن در خصوص ارزش قلم که به آن سوگند یاد شده توجه ویژه ای داشته باشند چرا که قرآن نه به قلم مادی بلکه به قلم خرد سوگند یاد کرده است.

وی، خبرنگاران را جامعه بیدار دنیا برشمرد و افزود: خبرنگاران باید حرمت و شأن قلم را حفظ کنند چرا که برای این قلم خون های زیادی ریخته شده و زبان های زیادی بریده شده است.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار دزفول یادآور شد: واژه فرهنگ عاشورایی و فرهنگ مقاومت توسط قلم به دستان شجاع کشورمان در سال های گذشته به معنای واقعی خود رسید بنابراین این میراث ارزشمند اکنون به خبرنگاران رسیده که باید در حفظ آن کوشا باشند.

به گزارش مهر، در پایان این مراسم که تنها تعداد اندکی از مسئولان در آن حضور داشتند از اصحاب رسانه شهرستان دزفول با لوح و هدایایی تقدیر به عمل آمد.

این همایش به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری، فرمانداری و دفتر امام جمعه دزفول برگزار شده بود.

تنها مسئولان حاضر در این مراسم، شهردار دزفول به همراه معاونان، جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج، معاون فرماندار، سه تن از اعضای شورای شهر و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان بودند.