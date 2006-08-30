دفتر دوم گزارش فرهنگستان زبان و ادب فارسي منتشر شد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر، گزارش فرهنگستان زبان و ادب فارسي به كوشش حسن قريبي در 195 صفحه و شمارگان 2000 نسخه منتشر شده است. در اين گزارش به روند سياست گذاري ها و اجراي طرح هاي مصوب و برنامه هاي فرهنگستان پرداخته شده است .
فهرست اين گزارش شامل عناوين زير است : بزرگداشت برگزيدگان فرهنگستانهاي جمهوري اسلامي ايران(دكتر حسن حبيبي)؛ فرهنگستان، نبض هويت و جايگاه صيانت كشور (برگزيده سخنراني محمود احمدي نژاد) ؛ مروري بر زندگي نامه و خدمات فرهنگي دكتر محمد خوانساري ؛ شوراي فرهنگستان زبان و ادب فارسي (شيرين عاصمي) ؛ ضرورت حفاظت و پاسداري از ارزشهاي زبان فارسي ( ابلاغيه رييس جمهور) ؛ هفتمين گردهمايي سالانه گروه هاي تخصصي واژه گزيني (دكتر حسن حبيبي) ؛ بحثي در اصول و ضوابط واژه گزيني (مهندس علي كافي) ؛ نگاهي به فعاليت هاي فرهنگستان (گزارش مهندس احمد ارژمند، دبير فرهنگستان) ؛ اهداف، شرح وظايف و سازمان كتابخانه فرهنگستان (دكتر ناهيد بني اقبال) ؛ چهارمين نشست ادب معاصر؛ گزارش ساختاري فعاليت هيات مميزه فرهنگستان ها (شيرين عاصمي) ؛ گزارش فعاليت هاي انجام شده و در دست اجراي گروه فرهنگ نويسي ؛ تازههاي نشر در نوزدهمين نمايشگاه بينالمللي كتاب .
در بخش ديگري از اين گزارش به بررسي " دانشنامه زبان و ادب فارسي در شبه قاره " كه به تازگي منتشر شده پرداخته شده است.
در اين بخش مي خوانيم : مراسم جشن رونمايي جلد اول دانشنامه زبان و ادب فارسي در شبه قاره ؛ هدف از انتشار دانشنامه زبان و ادب فارسي در شبه قاره ( دكتر حسن حبيبي ) ؛ معرفي دانشنامه زبان و ادب فارسي در شبه قاره ؛ گزارش فعاليت هاي گروه دانشنامه زبان و ادب فارسي در شبه قاره ( هدي سيد حسين زاده ، معاون گروه دانشنامه زبان و ادب فارسي در شبه قاره ) ؛ گزارش ملاقات دكتر حبيبي و دكتر چندرشيكهر .
در بخش گفت وگوي ويژه اين نشريه نشست و گفتگو با استاد احمد سميعي ( گيلاني ) و دكتر يدالله منصوري درج شده است . از ديگر مقالات اين نشريه مي توان به نقش سغدي ها در حفظ و گسترش فرهنگ ايراني ( دكتر بدرالزمان قريب ) ؛ درآمدي بر زيبايي شناسي سنتي و نو ( دكتر قيصر امينپور ) ؛ نگاهي به سنت دانشنامه نويسي در ايران و ... ( دكتر علي اشرف صادقي ) ؛ جشن نامه استاد دكتر محمد خوانساري و مجموعه مقاله هاي نخستين همايش انجمن زبانشناسي ايران اشاره كرد.
همچنين فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي از مردم براي يافتن معدل هاي واژگان تخصصي سينما و تلويزيون درخواست پشنهاد دادن واژگان فارسي كرده است .
نظر شما