راگوزین: نیمی از سامانه اس ۳۰۰ به ایران تحویل داده شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «دیمیتری راگوزین» معاون نخست وزیر روسیه در امور دفاعی در جریان نشست سه جانبه «روسیه- ایران- آذربایجان» در باکو از تحویل نیمی از سامانه های پدافند هوایی «اس- ۳۰۰» به ایران خبر داد.

این در حالیست که «سرگئی چمیزوف» رئیس شرکت «روس تِک» در ماه ژوئیه گفته بود که روسیه در حال برنامه ریزی برای تکمیل روند تحویل سامانه های پدافند هوایی اس- ۳۰۰ به ایران تا پایان سال ۲۰۱۶ میلادی است.

گفتنی است که قرارداد ۸۰۰ میلیون دلاری میان مسکو و تهران برای تحویل سامانه های اس ۳۰۰ روسی به ایران در سال ۲۰۰۷ به امضای طرفین رسید. اما به دنبال وضع تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران در اواسط سال ۲۰۱۰، اجرای این قرارداد به حالت تعلیق درآمد.

با تعلیق این توافقنامه از سوی مسکو به بهانه وضع تحریم تسلیحاتی شورای امنیت علیه تهران، ‌ایران در دادگاه داوری ژنو علیه روسیه شکایت کرد.

پس از توافق هسته ای میان ایران و گروه «۱+۵» و تعهدسپاری غرب به لغو تمام تحریمهای اقتصادی علیه ایران، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در آوریل ۲۰۱۶ ممنوعیت تحویل سامانه اس-۳۰۰ را لغو کرد.

شایان ذکر است که سامانه اس- ۳۰۰ برای دفاع از مؤسسات صنعتی، نهادهای دولتی، پایگاه های نظامی و مقرهای فرماندهی در برابر حملات هوایی و فضایی دشمن مورد استفاده قرار می گیرد. این سامانه قادر به نابودسازی اهداف بالستیک بوده و از قابلیت حمله به اهداف زمینی نیز برخوردار است. اس۳۰۰ می تواند هواپیماهای دشمن را در فاصله ۱۵۰ کیلومتری و تا ارتفاع ۲۷ کیلومتری نابود کند.