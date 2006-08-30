مردم ايران از تحريمهاي شوراي امنيت سازمان ملل هراسي ندارند / ايراني ها به برنامه هسته اي خود مباهات مي كنند

به گزارش خبر گزاري مهر، خبرنگار فرانس پرس براي بررسي ديدگاههاي مردم ايران به مراكز تجاري و بازار تهران رفته و نظرات آنها را درباره احتمال تحريمهاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران جويا مي شود كه به طور كلي مردم تاكيد مي كنند كه ما به اين تحريمها از بعد از پيروزي انقلاب اسلامي عادت كرده ايم و تحريمها انتظارات غربي ها را برآورده نخواهد كرد.



همه كساني كه اين خبرگزاري خارجي با آنها گفتگو كرده است، متفق القول بودند كه ايران هميشه راهي را براي مقابله با تحريمها پيدا مي كند. درنهايت آنان به يك راه حل دست خواهند يافت.

يكي از شهروندان ايراني به خبرگزاري فرانسه مي گويد:"تمام اين سالها ما تحت تحريمهاي آمريكا بوديم . اين موضوع مسئله بزرگي را كه غرب انتظار دارد ايجاد نخواهد كرد" .

وي در ادامه خواهد نشان كرد :"اين امر مي تواند بر تورم تاثير بگذارد كه در هر صورت درحال افزايش است ".

دراين گزارش به نقل از يك معلم بازنشسته آمده است :" اين تحريمها بي فايده است، ماهم اكنون سرمايه گذاريهاي خارجي زيادي درايران نداريم ".

وي كه مانند بيشتر ايرانيها به موفقيتهاي هسته اي كشورش مباهات مي كند، اظهارداشت :"سياستمداران ما بايد از اين امر كه آنها (غربي ها) چقدر ممكن است ما را محدود كنند ، مطلع شوند" .

خبرنگار اين خبرگزاري در ادامه اين گزارش به سراغ يك جوان ايراني مي رود و هنگامي كه با بي تفاوتي وي روبرو مي شود، مي نويسد: براي ايرانيها مانند اين جوان تحريمها يك چشم انداز غيرواقعي و بدون هراس هستند .



دراين گزارش به نقل ازفروشندگان و بازاريها آورده است كه نتيجه اعمال تحريمها مي تواند تنها روي بهاي كالاها تاثير بگذارد و تنها فشار برمشتريها وارد مي شود و راه را براي قاچاق كالاها بازمي كند .

شهروند ديگري به خبرنگار فرانس پرس درباره احتمال جنگ آمريكا عليه ايران مي گويد:"تصورنمي كنم كه جنگي در بگيرد ، اما من اميدوارم كه ايران به حق خود برسد و جايگاه خود را به عنوان يك قدرت درست كند بدون اينكه بهايي بپردازد ".



شوراي امنيت سازمان ملل تا 31 آگوست يعني تا فردا به ايران فرصت داده است تا فعاليتهاي حساس هسته اي خود را متوقف كند كه در غير اين صورت تهران با تحريمهاي احتمالي روبرو خواهدشد .



آمريكا پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و پس از اشغال لانه جاسوسي در تهران توسط دانشجويان مسلمان تحريمهاي مختلفي را عليه ايران اعمال كرد. اين تحريمها مانع داد و ستد شركتهاي آمريكايي و شبعات خارجي آنان با ايران شده است.

واشنگتن در راس تلاشهايي براي اعمال تحريم عليه تهران قراردارد تا با اين حربه ايران را از ادامه برنامه هسته اي صلح آميز خود منصرف كند، اما ايران تاكيد كرده است هرگز و تحت هيچ شرايطي از حق مسلم ومشروع خود دست برنخواهد داشت و برنامه هسته اي خود را تحت نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي براي دستيابي به انرژي صلح آميز ادامه خواهد داد.