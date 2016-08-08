۷ مورد نقض آتش بس/کشته و زخمی شدن ۲۰ تروریست در غرب حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مرکز حمیمیم ویژه نظارت بر آتش بس در سوریه از ثبت ۷ مورد نقض آتش بس از سوی تروریست ها در استان های لاذقیه و دمشق طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

این مرکز طی بیانیه ای اعلام کرد که تروریست های گروه موسوم به «جیش الاسلام» شماری از مناطق در حومه دمشق از جمله حوش نصری، حوش الفاره، القابون، حرستا، دوما و همچنین جوبر در شهر دمشق را با خمپاره و موشک انداز هدف قرار دادند.

مرکز حمیمیم همچنین اعلام کرد که ۸ منطقه از جمله ۵ منطقه در السویداء و ۳ منطقه در استان حلب به آتش بس در سوریه پیوسته و شمار مناطق ملحق به آتش بس در سوریه به ۳۶۸ منطقه رسید.

طبق اعلام این مرکز تعداد گروه های مسلح ملحق به آتش بس نیز تغییری نکرده و همان ۶۹ گروه باقی مانده است.

از سوی دیگر مرکز حمیمیم اعلام کرد که گروه های تروریستی داعش و جبهه النصره همچنان به تلاش های خود برای ناکام گذاشتن آتش بس در سوریه ادامه می دهند.

بنا بر بیانیه این مرکز تروریست ها همچنین تعدادی از مناطق و محلات مسکونی حلب از جمله حی الانصار، فرودگاه النیرب و اللیرمون را بمباران کردند.

در همین حال ۲ تن کمک های انسانی شامل موادغذایی و کنسرو به خانواده های نیازمند سوری در روستای ام العظام دمشق رسانده شد. همچنین یک هواپیمای روسی با استفاده از چتر ۱۵ تن کمک های انسانی سازمان ملل متحد را به شهر دیرالزور که تحت محاصره تروریست های داعش قرار دارد روانه کرد.

از سوی دیگر پایگاه العهد گزارش داد که در حملات هوایی به تجمعات تروریست ها در منطقه «غابه الاسد» در غرب حلب ۲۰ تروریست کشته و زخمی شدند.