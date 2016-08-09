مطالبه های به حق مردم استان باید به شکل مطلوب مطرح شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد باقری شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران استان افزود: در کنار استقبال باشکوه از دولتمردان مطالبه ها، نیازها و خواسته های به حق مردم استان بیان می شود.

وی بیان داشت: رسانه ها در جهت دهی و طرح خواسته ها و مطالبه های مردم از رئیس جمهوری نقش مهمی دارند.

باقری تصریح کرد: شرایط برای استقبال باشکوه از هیئت دولت فراهم است و این استقبال پرشور، گسترده تر و باشکوه خواهد بود.

وی اظهار داشت: در راستای استقبال از هیئت دولت، گروههای مختلفی از طیفهای متفاوت جامعه تشکیل شده است.

باقری فرهنگیان، نخبگان، دانشجویان و بازاریان را از جمله این گروهها عنوان کرد و گفت: طیف های گوناگون و حتی احزاب و تشکل های مردمی بر استقبال باشکوه و بی نظیر از اعضای هیات دولت به کهگیلویه و بویراحمد تاکید دارند.