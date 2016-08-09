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۱۹ مرداد ۱۳۹۵، ۸:۱۳

رئیس ستاد مردمی استقبال از سفرهیئت دولت به کهگیلویه و بویراحمد:

مطالبه های به حق مردم استان باید به شکل مطلوب مطرح شود

مطالبه های به حق مردم استان باید به شکل مطلوب مطرح شود

یاسوج- رئیس ستاد مردمی استقبال از سفر رئیس جمهوری به کهگیلویه و بویراحمد گفت: در سفر هیئت دولت به استان، مطالبه های به حق مردم استان باید به شکل مطلوب، منطقی و هدفمند مطرح شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد باقری شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران استان افزود: در کنار استقبال باشکوه از دولتمردان مطالبه ها، نیازها و خواسته های به حق مردم استان بیان می شود.

وی بیان داشت: رسانه ها در جهت دهی و طرح خواسته ها و مطالبه های مردم از رئیس جمهوری نقش مهمی دارند.

باقری تصریح کرد: شرایط برای استقبال باشکوه از هیئت دولت فراهم است و این استقبال پرشور، گسترده تر و باشکوه خواهد بود.

وی اظهار داشت: در راستای استقبال از هیئت دولت، گروههای مختلفی از طیفهای متفاوت جامعه تشکیل شده است.

باقری فرهنگیان، نخبگان، دانشجویان و بازاریان را از جمله این گروهها عنوان کرد و گفت: طیف های گوناگون و حتی احزاب و تشکل های مردمی بر استقبال باشکوه و بی نظیر از اعضای هیات دولت به کهگیلویه و بویراحمد تاکید دارند.

کد مطلب 3735933

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