به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح سهشنبه در نشست با اعضای خانه مطبوعات استان بوشهر اظهار داشت: اگر رسانهها به خوبی به وظایف خود عمل کنند، بسیاری از مشکلات حل میشود.
وی با اشاره به اینکه دولت به سهم خود برای رفع مشکلات رسانهها تلاش میکند، اضافه کرد: صیانت از آزادی بیان و آزادی مطبوعات در دستور کار دولت است و تلاشهای خوبی در این زمینه صورت گرفته است.
استاندار بوشهر با اشاره به حمایت ویژه از خبرنگاران و رسانههای استان بوشهر، بیان کرد: در جاهایی که احساس کردیم برخی رسانهها مطالبی خلاف واقع نوشتهاند و یا اینکه مغرضانه مطالبی را نوشتهاند، شکایتی نداشتهایم.
وی با اشاره به اینکه به مدیران استان نیز بر ارائه اطلاعات آمار دقیق و صحیح به رسانهها تاکید شده است، افزود: در هر شرایطی به دنبال پاسخگویی به مردم از طریق رسانهها هستیم.
سالاری از کمک برای رفع مشکلات و کمبودهای خانه مطبوعات خبر داد و بیان کرد: برای توسعه برنامههای آموزشی حوزه رسانه نیز همکاری و مشارکت لازم را خواهیم داشت.
وی ادامه داد: به زودی نشستهای مستمری را به صورت هر دو یا سه هفته یکبار با نخبگان و رسانههای استان خواهیم داشت و موضوعات خاصی را در هر یک از این نشستها دنبال میکنیم.
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