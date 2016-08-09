همایش یاوران ولایت در یاسوج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفتح دانش شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در شهرستان بویراحمد ۱۶ هزار دانش آموز عضو بسیج هستند.
وی بیان داشت: همایش یاوران ولایت در اردوگاه شهید بهشتی آبشار یاسوج به مدت دوروز برگزار می شود.
وی تصریح کرد: در این همایش دانش آموزان با مسائل مختلف محتوای عقیدتی، سیاسی و بصیرتی بیشتر آشنا خواهند شد.
دانش فعالیتهای مختلف ورزشی را از دیگر برنامه های این همایش برای دانش آموزان عنوانکرد و گفت: در این همایش فرماندهی واحدهای دانش آموزی به دانش آموزان فعال بسیجی واگذار شده است.
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