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۱۹ مرداد ۱۳۹۵، ۸:۱۴

مسئول بسیج دانش آموزی شهرستان بویراحمد:

همایش یاوران ولایت در یاسوج آغاز شد

همایش یاوران ولایت در یاسوج آغاز شد

یاسوج- مسئول بسیج دانش آموزی شهرستان بویراحمد گفت: همایش طرح یاوران ولایت بسیج دانش آموزی در یاسوج آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفتح دانش شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در شهرستان بویراحمد ۱۶ هزار دانش آموز عضو بسیج هستند.

وی بیان داشت: همایش یاوران ولایت در اردوگاه شهید بهشتی آبشار یاسوج به مدت دوروز برگزار می شود.

وی تصریح کرد: در این همایش دانش آموزان با مسائل مختلف محتوای عقیدتی، سیاسی  و بصیرتی بیشتر آشنا خواهند شد.

دانش فعالیتهای مختلف ورزشی را از دیگر برنامه های این همایش برای دانش آموزان عنوانکرد و گفت: در این همایش فرماندهی واحدهای دانش آموزی به دانش آموزان فعال بسیجی واگذار شده است.

کد مطلب 3735936

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